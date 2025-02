“Lo pasaron para el lunes”

La periodista dialogaba con el informante sobre la presencia del intendente Guillermo De Rivas en la apertura de sesiones en Dean Funes.

Periodista: Hace unos días me habían dicho que la apertura de sesiones de acá iba a ser el sábado. Claramente, la apertura de Llaryora modificó todos los planes.

Informante: En principio, esa era la idea. Solía ser así. A la mañana en Córdoba y a la tarde acá. Pero se hubiera superpuesto todo y no hablamos de cualquier apertura de sesiones. Fue la primera que no tuvo lugar en la Capital sino en una localidad del interior. Y además, imposible que De Rivas no esté acompañando al gobernador, ya que es la primera vez que asiste como intendente a una apertura de sesiones de la Provincia.

Periodista: ¿Qué otros funcionarios vio?

I: Varios. Roberto Koch, (Juan Manuel) Llamosas, (Julián) Oberti. También estaban los prunottistas Roger Fabre y Augusto Lago.

P: Bueno, ahora se viene la primera apertura de De Rivas. ¿Qué se espera?

I: Creo que estas instancias son oportunidades claras para marcar posiciones fuertes. Más allá del repaso o balance de lo que va de la gestión. Está bien que se mencionen los logros o que se hagan anuncios pero yo espero que haya fuertes definiciones políticas. Y no me refiero solo a la falta de recursos para las provincias y municipios. Hablo de definiciones en torno al clima hostil que estamos viviendo en el país, donde hay discursos que anulan al otro. Es triste lo que está ocurriendo y no vendría mal escuchar al menos alguna reflexión sobre eso.

Nueva fiscalía

La periodista llegaba al dirigente peronista para consultarle sobre las novedades planteadas por el ministro Julián López en su última visita a Río Cuarto.

Periodista: Dato fuerte el que tiró López el viernes. Porque la nueva fiscalía Antinarcotráfico figura en varios puntos de la nueva Ley de Seguridad, ¿verdad?

Dirigente: Entiendo que es una de las tantas implicancias que tiene en nuestra ciudad.

P: ¿Y se sabe quién será el nuevo/a fiscal?

D: Ya están terminados los órdenes de mérito. Queda todo el proceso de designación para que se puedan tratar las designaciones en la Legislatura pero está bien encaminado. Según me dijeron, sería una jueza que ya viene desarrollando tareas en otra jurisdicción. Pero esperemos a tener una confirmación. Por lo que dijo el ministro, en este mes ya tendríamos novedades.