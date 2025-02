El palito de las redes sociales

El informante dialogaba con la periodista durante el discurso de la primera apertura de sesiones del intendente Guillermo De Rivas. El mandatario municipal había hecho alusión al rol de la oposición, a quienes destacó por haber contribuido en el debate de varios proyectos.

Informante: ¿Escuchó? ¿Hubo un palito encubierto ahí? De Rivas tiró flores a la opo pero en un momento habló de que se podía disentir y contrastar “en muchos casos por redes” y “a veces de manera seria, a veces en forma jocosa”. Claramente pensé en la UCR y sus posteos en Instagram (risas).

Periodista: Fue una manera de decir que está al tanto de todo eso.

I: Hay que reconocer el ingenio que han tenido en muchos casos. Como cuando lo rebautizaron “Guillermo De Rentas” por el impuestazo. Creo que este va a ser un año interesante, más allá de la campaña electoral. Noto que el partido está un poco más presente en estas discusiones sobre la gestión. Es más, le diría que, en el receso de verano, las autoridades del partido son los que mantuvieron el tema más en agenda. Ahora le toca a los concejales meter primera y la verdad que tengo mucha intriga. ¿Cómo estará el bloque? ¿Se irá a reconfigurar en algún momento?

P: ¿Por el tema electoral? No creo. Pero capaz veamos posicionamientos más contundentes por parte de algunos concejales. El juecismo está con Milei y quizás una parte de la UCR se incline por ese lado. Aunque todavía no es certero.

I: Bueno, por eso. Seguramente no haya cambios estructurales pero algo hay…







Los “ex” presentes y ausencias llamativas

La cronista dialogaba con el militante, quien observaba la presencia de varios ex integrantes de la gestión Llamosas en el acto de apertura de sesiones en el Viejo Mercado.

Periodista: ¿Algo interesante? No pude quedarme hasta el final pero lo terminé siguiendo por streaming.

Militante: No sé si mostraron mucho a los presentes pero vi varias caras de los “ex”. Gente que estaba en la gestión Llamosas y que uno no suele ver mucho en los actos derrivistas. Marcelo Bressán, Mauricio Dova: nombres que también han sonado como incorporaciones que irían al Centro Cívico. No sé en qué quedó eso pero bueno, estaban. También ex concejales como Estela Concordano. Me llamó la atención la ausencia del propio (Juan Manuel) Llamosas. Supongo que habrá tenido otros compromisos.

P: Me dijeron que fue una ausencia con aviso y dejó sus saludos al intendente.

I: Bueno, llamaba la atención no verlo en la primera fila. Sobre todo donde estaban algunos funcionarios provinciales. Lo vi a Julian Oberti, Agustín Calleri, Manuel Ron y varios delegados del Cívico. Pero sí, faltó alguna presencia más fuerte del propio Panal. Sé que el gobernador y el intendente de Córdoba también se ausentaron con aviso por cuestiones de agenda. ¿La verdad? Bien por ellos porque zafaron de la ola de calor.

P: Mucho abanico en el Viejo Mercado, ¿vio?

I: Y eso que había aire acondicionado y varios ventiladores pero también bastante gente. Nada agradable para los que somos “team Invierno”.