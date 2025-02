J.C. Maraddón

Un año atrás, se cuestionaba no sólo la política llevada adelante durante décadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sino la necesidad misma de que el estado intervenga en la promoción de la industria cinematográfica nacional, entre otras áreas en las que se hace notar su presencia. Desde tribunas asentadas en la red X se disparaba fuego cruzado contra ciertas producciones que recibían el respaldo oficial y que no exhibían luego números de taquilla descollantes, presuponiendo que el valor de una obra de ese tipo pasa solo por la cantidad de tickets vendidos y que no tiene nada que ver su envergadura artística.

Como paradoja, 2024 resultó un año de alto nivel para el cine argentino, tanto en la cantidad de títulos estrenados como en la calidad de esas obras, que pueden o no haber concitado el interés de multitudes, pero que sin dudas han estado a la altura de un prestigio muy bien ganado por la cinematografía autóctona. Pareciera una burla del destino que justo cuando se le recortan fondos y se ponen en duda sus méritos, esa rama de la cultura se despacha con una andanada de cintas loables, cuya financiación en la mayoría de los casos se cimentó en esas medidas proteccionistas que hoy se denostan.

Al darse a conocer las nominaciones para los premios Cóndor de Plata, cuya ceremonia de entrega se anuncia para el jueves 20 de febrero, salta la vista que el año pasado se inscribe como uno de los más productivos para nuestro acervo fílmico, más allá de las condiciones no siempre favorables en las que se deben manejar estos emprendimientos. La lista de candidatos en las diferentes categorías, propone películas y series que en gran proporción han subsistido en cartel o han estado entre las más vistas en las diversas plataformas.

Docuseries de fuste como “Argentina 78” o “Menem Junior”, una ópera prima como “El escuerzo”, del cordobés Augusto Sinay, un filme de terror como “Cuando acecha la maldad” que produjo un fenómeno pocas veces visto, y largometrajes muy comentados como “Puán” y “Blondi”, compiten en distintos rubros y le insuflan una variedad inédita a esta premiación. Tal vez esta riqueza de matices haya sido la mejor respuesta a esos reclamos maliciosos que buscaban reducir la paleta del cine argentino a la uniformidad de la economía de mercado que sólo reivindica el negocio y no repara en la complejidad del arte.

Pero el mejor ejemplo de lo que pasó durante 2024 lo propone “El jockey”, la realización de Luis Ortega que, si bien es una coproducción entre Argentina, España, México, Dinamarca y Estados Unidos, y contó con la participación de Benicio del Toro entre sus productores ejecutivos, también recibió aportes del INCAA y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no resultó a la postre elegida entre las candidatas al Oscar como Mejor Película Internacional, compitió por el León de Oro en Venecia y en pocos días podría ser galardonada como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya.

Con Nahuel Pérez Biscayarte y Úrsula Corberó como protagonistas, “El Jockey” (disponible ahora en Disney+) cosechó elogios denodados de la crítica y se mantuvo en salas durante un lapso más que prudencial, pese a que su desarrollo escapa a todas las convenciones y su ritmo es tan fluctuante que puede desorientar al más pintado. Acreedora de 15 nominaciones en los Cóndor de Plata, se le augura un desempeño notable en esa ceremonia a esta pieza audiovisual que no cede a las imposiciones del éxito fácil que pretenden cercar el talento creativo de nuestros cineastas, negándoles el acceso a créditos y subsidios que luego se revierten en beneficios palpables para el país.