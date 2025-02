Por Gabriel Silva

“Hay dictamen de mayoría para suspender las Paso. El gobierno de Javier Milei sigue cumpliendo así con su promesa de bajar el gasto político. Las Paso son un invento de la política que no le sirve de nada a la gente. El jueves vamos a tratar este y otros proyectos en sesión”. Con esta frase en sus redes, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, selló el avance que el oficialismo logró en una de las discusiones del verano. Y aguarda, con la sesión extraordinaria convocada para mañana, que el Gobierno termine de conseguir los votos en el recinto para suspender las Primarias.

Para lograr el dictamen, el oficialismo contó con el respaldo de una porción de los espacios dialoguistas, como la tropa de parlamentarios que le responde al gobernador Martín Llaryora y una facción del radicalismo que conduce Rodrigo de Loredo, además del desprendimiento que se produjo en la bancada K, con los diputados que pertenecen a Omar Jalil y Gerardo Zamora, gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, respectivamente.

Del bloque radical fue clave el movimiento de la diputada cordobesa Soledad Carrizo para empujar con su firma un dictamen que se había trabado en horas de la siesta; al igual que también lo hizo, desde la bancada Encuentro Federal que conduce Miguel Pichetto, el parlamentario por Córdoba, Oscar Agost Carreño.

“Se trabó por Carrizo y Agost”, sintetizó a Alfil una fuente presente en la reunión de comisión.

Sin embargo, después de las 18, el diputado Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales anunció que, con 114 diputados presentes en la reunión conjunta de comisiones, el oficialismo había conseguido el dictamen de mayoría de 53 firmas con tres en disidencia y uno de minoría 5 firmas. Lo que hizo un total de 58. Así, y a pesar del intento de la izquierda por intentar un rechazo a la suspensión de las Primarias, el oficialismo quedó más cerca de lograr que este 2025 electoral sea sin la instancia de agosto.

Objetivo que, en su momento, intentó Cambiemos en la presidencia de Mauricio Macri, pero no lo logró.

Teléfonos al rojo vivo

En los últimos días, este diario contó que los parlamentarios dialoguistas aguardaban algún tipo de gesto de Casa Rosada para acompañar el dictamen y suspender las Primarias. “Si vamos a acompañar, y después el hombre (por el presidente Javier Milei) va a venir a tratarnos de ratas inmundas el 1° de marzo no es negocio”, reconoció un diputado con respecto al discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Gestos que, al parecer, empezaron a surtir efecto con los llamados de los gobernadores. Principalmente, con la línea directa del cordobés Llaryora para el sector dialoguista; y el catamarqueño Jalil y el santiagueño Zamora, para que se desprendieran unos votos de la bancada kirchnerista que conduce Germán Martínez.

Mientras que, uno de los que más puso en duda el respaldo en horas de la tarde fue el mendocino Alfredo Cornejo, y a raíz de eso se plantaron los cuyanos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, quien en diciembre ya había advertido que “se podía mejorar la herramienta de las Primarias sin necesidad de eliminarlas”.

En tanto, por la relación que tiene Carrizo con el espacio de Cornejo, también la diputada cordobesa quedó al borde de plantarse. Algo que se sabía por la reunión que habían tenido en el bloque UCR previo a la comisión.

Así fue como, al saber que los radicales Martín Arjol y Francisco Monti iban a acompañar el dictamen por la suspensión, un conocedor de los pasillos del Congreso admitió a este diario: “apoyan los radicales con peluca, a lo mejor Carrizo también se prueba la peluca”.

Situación que, la única semejanza que tenía con la de Agost a esa hora, era que ambos esperaban que antes hubiera desprendimientos de la bancada K.

Por su parte, Llaryora ordenó que no bajarán a comisión hasta no tener novedades desde Balcarce 50 y el grupo que conduce Ignacio García Aresca cumplió. Situación de máxima expectativa por el arranque de año que tuvo al gobernador cordobés crítico y exigiendo fondos adeudados por la Nación. No obstante, llegó el llamado desde El Panal y bajaron García Aresca junto a Alejandra Torres, hasta que después se sumaron Agost y Juan Brügge.

De esta manera, los libertarios quedaron a un paso de lograr, precisamente, la suspensión de las Primarias en un año trascendental para el oficialismo.