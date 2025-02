Enroque Corto

Quinteros al rescate

Ya sobre el final, la conversación entre el periodista y su informante se había desvirtuado, y éste aprovechó para contarle sobre la última andanza del ministro de Seguridad.

Informante: ¿Supo la última de Quinteros?

Periodista: Quinteros es una cantera inagotable de novedades, no se si la que yo creo que es la última lo sigue siendo.

I.: Soy más preciso entonces: ¿supo que Quinteros anduvo combatiendo el delito cuerpo a cuerpo?

P.: A ver con qué me va a salir…

I.: Ja, ja. Se lo digo en serio. El ministro de Seguridad se subió a una patrulla para socorrer a una vecina a la que le habían robado el celular, fue parte de una persecución, y hasta consiguió recuperar el botín y reducir a los delincuentes. Antes de que me diga algo, sí… lo acompañaban varios efectivos de la Policía. Pero que Quinteros estuvo, estuvo. Y no me puede decir que se lo estoy inventando, porque quedó registrado en las cámaras de seguridad.

P.: Ja, ja… bati-Quinteros al rescate… Qué le parece…

I.: Igual, no es la última-última. La última-última fue una chicana futbolera por la derrota de su equipo, Belgrano, ante Independiente de Rivadavia…

P.: ¿Y qué tiene que ver Quinteros con eso?

I.: Que después de que Belgrano perdiera dijo que, de haber sabido que el ex boca Sebastián Villa iba a meter dos goles, lo hubiera detenido antes del partido.

P.: No le digo… inagotable… ja, ja…

Un buena en turismo…

Dicen que hay alivio en el Panal por algunas noticias que vienen del área de Turismo. En primer lugar, porque el balance de enero y el primer fin de semana de febrero fue bueno; y en segundo término, por algo que se dio a conocer ayer y motivó la celebración del propio gobernador Martín Llaryora en redes sociales.

Informante Panal: Otra buena, para que sigan hablando…

Periodista: Bueno, lo noto enojado. ¿Pasó algo?

IP: No, es un anzuelo para ver si usted me da bolilla.

P: ¡Qué injusto! Cuente…

IP: Se conoció en las últimas horas que Air Europa tendrá más frecuencias en la ruta que conecta a Córdoba con Madrid y el gobernador, no sólo que se hizo eco, sino que republicó el tweet de Darío Capitani, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. “¡Notición! Desde junio, Air Europa ampliará de 3 a 4 las frecuencias con las que conecta Córdoba con Europa a través de Madrid-Barajas. Esto ampliará la oferta a unos 111.600 asientos lo que supone un 13% más que el año que pasó. ¡Más inversión, más trabajo y más turismo!”, dijo el hombre de Villa María en sus redes, en el mensaje que compartió el gobernador.

Mestre durísimo contra Llaryora

El que salió con todo a cruzar al gobernador Martín Llaryora en el día de ayer fue el exintendente Ramón Mestre. Por esto, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Fuerte mensaje de Ramón…

Periodista: ¿Qué dijo?

IR: Qué no dijo…

P: Bueno, deje de jugar al misterio, cuente.

IR: Enumeró lo que, a su juicio, son errores de este gobierno y puso en redes. “Martín Llaryora pisa el acelerador y va en contramano. Mientras la ciudadanía pide un Estado equilibrado, el gobernador lo agranda y le quita el control a sus ministerios y agencias. Mientras los sectores productivos exigen menos impuestos, el gobernador mete un impuestazo en bienes inmuebles, comercio y automóviles. Mientras los productores piden mayor competitividad, el gobernador aumenta más del 300% el impuesto inmobiliario rural. Mientras la ciudadanía exige orden fiscal, el gobernador aumenta el gasto del Estado y suma privilegios para la política. Mientras docentes y profesionales de la salud reclaman mejores salarios, el gobernador aumenta año tras año la pauta publicitaria. Mientras los jubilados la están pasando mal, el gobernador reduce los salarios y la cobertura del APROSS. No es por acá, gobernador”. Se lo dejo, abrazo.