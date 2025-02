Por Franco Cervera

El 2025 es un año importante para el principal club de San Francisco y zona. Sportivo Belgrano tiene por delante una renovación de autoridades y si bien todavía no está definido si habrá una lista opositora que intente hacerle frente al actual oficialismo que lidera Juan Manuel Aróstegui, los cruces políticos empiezan a surgir y la campaña se ve venir.

La institución de San Francisco, históricamente fue un espacio donde confluyeron dirigentes deportivos, empresarios y muchas veces políticos de turno. De hecho, en varias ocasiones algunos integrantes de la comisión directiva fueron hasta conformados por funcionarios de la propia municipalidad. A modo de ejemplo, en su momento, Ignacio García Aresca, quien fuera intendente en dos ocasiones y actualmente diputado nacional, fue vicepresidente de la “Verde”, siendo un hombre enviado del por entonces intendente, Martín Llaryora. Actualmente integra la comisión directiva, Nancy Marrone, funcionaria municipal, y Pablo Terraf, concejal del Pro San Francisco.

Además, el club pasó, no hace muchos años, momentos de zozobra y angustia, particularmente cuando quien era el presidente Pablo Esser fue detenido por comercialización de droga y lavado de dinero. Desde allí comenzó el legado de Aróstegui como presidente, quien era el vicepresidente y máximo ídolo, teniendo que tomar las riendas de la institución que era noticia en la sección policial de los grandes medios nacionales en septiembre de 2020.

Desde ese momento Aróstegui logró construir su propio capital político e institucional, incluso con el apoyo del actual intendente de San Francisco, Damián Bernarte.

Sin embargo, su cargo finaliza en pocas semanas, y según el estatuto no podría presentarse otra vez como candidato a presidente. Y aquí viene la cuestión. Si bien desde el oficialismo insisten en que el ex jugador Boca no tiene intenciones de volver a ser el máximo responsable del club, desde la oposición nucleados bajo la “Agrupación Verde” le apuntan intentar “perpetuarse” en el club cambiando el estatuto.

¿Qué pasó?

En septiembre de 2024 el club llamó a una asamblea extraordinaria donde se proponía modificar algunos puntos del estatuto, de los cuales uno de ellos le concedía la reelección (más de dos mandatos) para un dirigente en diferentes cargos. Es decir, en el caso de un dirigente que fue elegido dos veces con cargos diferentes, que pueda ser candidato otra vez y ser elegido por tercera oportunidad.

Este punto fue rechazado por la mayoría de los socios que se presentaron a la asamblea y le apuntaron a los actuales dirigentes intentar perpetuarse en el cargo. Sin embargo, el propio presidente la entidad “verde”, Juan Manuel Aróstegui, aclaró públicamente que solo intentaban modificar un estatuto que tienen muchas décadas y que su intención es no presentarse como candidato a presidente. Esto no conformó a los opositores, Marcelo Roatta, Oscar Marconetto, Manuel Peralta y otros ex dirigentes que se posicionan en la vereda contraria.

Pero aquí no terminó todo, según reclamaron desde Agrupación Verde, pese a la negativa de los socios, el club presentó ante la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), organismo que regula a las instituciones sin fines de lucro, que la modificación había sido aprobada, desconociendo por completo la decisión de los socios. Esto provocó un fuerte reclamo por parte de un grupo de socios y de una lista opositora que busca participar en la renovación de autoridades.

La respuesta del oficialismo

Ante esta situación, desde el club salieron aclarar que se trató de “un error involuntario” y hasta se puso a disposición para efectuar una nueva asamblea y así subsanar la situación.

Dentro de la entidad “verde”, marcan que todo fue una equivocación debido a que antes de la asamblea de septiembre se había impreso un estatuto con la posible modificación y se terminó enviando esa misma copia a la IPJ. De hecho, remarcan, que si quisieran aprovecharse de la situación el actual presidente iría por su reelección y ya aseguraron que no lo hará.

No obstante, desde la Agrupación Verde enviaron carta documento al propio club por lo ocurrido y acusando de “adulterar documentación e introducirla en un expediente público, lo cual no deja de ser un delito tipificado en el código penal como falsedad ideológica”.

Pese a este cortocircuito, desde el oficialismo se mantienen tranquilos de cara a la renovación de autoridades y entienden que estas acusaciones vienen desde el bando opositor, que reúne a ex dirigentes que ya tuvieron su paso por el club, y que terminan recayendo en estos temas porque no encuentran grandes cuestionamientos a la actual gestión.

Candidatos

La comisión directiva actual ya ha dado a conocer que el candidato a presidente será el actual vicepresidente primero del club, Andrés Barovero. Es un dirigente que responde al propio Aróstegui y que persigue continuar con el lineamiento actual, un club más abierto con cada vez más disciplinas y un proyecto a largo plazo para que el fútbol llegue a los niveles que ameritan la historia de Sportivo.

Lo que está por verse es si desde la oposición se animarán a presentar una lista para competir la conducción. Desde Agrupación Verde, con Marcelo Roatta como uno de los dirigentes que la integran, remarcan que existe la posibilidad de presentar una lista para hacer frente a la actual gestión. Sin embargo, todavía no tienen el candidato definido. De hecho, hay varios nombres que analizan, pero no terminan de cerrarlo.

También están aquellos que imaginan la posibilidad de lograr un consenso y evitar el desgaste de una elección. Esta última posibilidad parece muy compleja debido a que a estos niveles las asperezas son difíciles de limar.

Las elecciones deberán ser pronto, el club tiene hasta el 30 de abril para el llamado a asamblea general, presentación de balance y renovación de autoridades. En tanto que 30 días antes debe hacer el llamado a elecciones. Todo está por verse, mientras tanto la pre-campaña se va calentando.