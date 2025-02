FMI: siguen las conversaciones pero pide más medidas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que el próximo programa que están diseñando el staff y el gobierno de Javier Milei incluirá reformas para impulsar el crecimiento de la economía, además del tradicional paquete de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, un indicio sobre la estructura que tendrá el futuro acuerdo en medio de las herméticas negociaciones.

La directora de Comunicaciones del Fondo, Julie Kozack, dijo en su habitual conferencia de prensa en la sede del Fondo que el staff continúa “trabajando de manera constructiva” con las autoridades argentinas, aunque evitó brindar detalles sobre el futuro programa, una actitud habitual del organismo en medio del ida y vuelta con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.

“El nuevo programa apuntará a aprovechar los avances logrados hasta ahora, mientras aborda los desafíos pendientes que enfrenta el país. Continúan las conversaciones constructivas y frecuentes, y brindaremos más detalles sobre los próximos pasos cuando los tengamos”, dijo Kozack.

“También puedo agregar que, para mantener los avances iniciales, existe un reconocimiento compartido entre el staff del FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se impulsan reformas que fomenten el crecimiento”, puntualizó.

Kozack también reiteró los últimos elogios del Fondo al Gobierno al destacar el “enorme progreso” en la reducción de la inflación, la estabilización de la economía, la reactivación de la economía y la baja de la pobreza.

El contacto entre los funcionarios del equipo económico y el staff técnico del FMI no concluyó con el cierre de la misión, la semana pasada, sino que fue sostenido de manera virtual. Por el momento, no está prevista una visita del Ministerio de Economía a Washington.

En esos días Luis Caputo evitó dar detalles sobre la negociación pero salió al cruce de versiones y especulaciones en el mercado que aseguraban que las conversaciones con el organismo internacional incluyen condicionalidades tales como un salto devaluatorio o el fin de las restricciones cambiarias de manera rápida como requisito para contar con desembolsos.

“El acuerdo con el Fondo no implica ninguna devaluación, eso no es un tema. La otra es que tampoco implica que una vez hecho el acuerdo se sale de las restricciones al día siguiente”, dijo el miércoles en diálogo con LN+. No dio pistas del contenido de las conversaciones actuales, aunque en el horizonte aparecen como temas centrales cómo quedaría diseñado un esquema de desembolsos netos adicionales. La secuencia de envíos es una de las claves para el refuerzo de las arcas del BCRA.

En un documento reciente a propósito del informe de evaluación Ex Post del programa Extended Fund Facility (EFF) iniciado en 2022, el organismo ya había dejado trascender qué elementos separaban al FMI y al Gobierno de un entendimiento sobre la política económica que debería continuar tras el primer año de programa del gobierno libertario.

“Para allanar el camino hacia la recuperación del acceso a los mercados será necesario adoptar una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios, una mayor flexibilidad cambiaria y un papel más significativo de la política monetaria”, definieron los técnicos del FMI.

“La fuerte acumulación de reservas cambiarias durante 2024 reflejó la devaluación gradual del 120% en diciembre de 2023, la flexibilización de las condiciones de sequía y la amnistía (blanqueo) fiscal. Al mismo tiempo, la presencia de amplios controles cambiarios (que será necesario desmantelar para aliviar las distorsiones y recuperar el acceso a los mercados de capital) y la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un tipo de cambio de paridad lenta podrían dificultar la acumulación continua de reservas cambiarias”, apuntó el equipo técnico en otro tramo del informe.