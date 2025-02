Por Julieta Fernández

“Los costos de la mentira que siempre termina pagando el que produce”, así se titula el comunicado que emitió la Sociedad Rural Río Cuarto en las últimas horas. A pocos días de haber dado el golpe inicial por Ingresos Brutos, la entidad ruralista más grande del interior del país volvió a apuntar contra el gobierno de Martín Llaryora. Esta vez, por los incrementos en el Impuesto Inmobiliario Rural que debían tener un 172,5% y, según plantearon, se registraron subas que superan el 200% y hasta el 300%. También jugaron la carta del histórico reclamo del Panal por la quita de retenciones: “Es fácil pedir la quita para después poder lucrar con ese rédito. Y esa es la gran mentira que se esconde detrás de un discurso que no para de exigir al gobierno nacional y a toda voz que le saquen el pie de encima al campo”, señala el comunicado de la SRRC.

Según explicaron desde la institución, el Ministerio de Bioagroindustria y personal de Rentas de la Provincia -con integrantes de la Mesa de enlace provincial como testigos-, les explicaron que “los productores hicieron mal la cuenta porque no se percataron de que, en el monto de los cedulones del año pasado, había beneficios que se fueron quitando en el camino, conforme avanzaba el 2024. Por eso, el aumento resulta mayor al tope fijado en 172,5%”. “Es ahí cuando el productor agropecuario siente, con toda razón, que se le están riendo en la cara y que además le piden que comparta la alegría”, enfatizaron en el comunicado y agregaron: “Los mismos funcionarios que plantean que lo importante de quitar las retenciones es que ese dinero vuelva al bolsillo del productor para usarlo en la mejora de su producción, parecen olvidar ese argumento y no tardan en encontrar la manera de desviarlo hacia sus arcas”.

El presidente de la institución, Heraldo Moyetta, fue tajante al decir que los productores agropecuarios “se sienten traicionados por el gobierno de Llaryora”. En diálogo con LV16, agregó que tampoco se ha comunicado de manera clara cuándo se deben abonar esos cedulones y que esto generó mayor incertidumbre y malestar en el sector. El dirigente ruralista señaló que están requiriendo una revisión de los aumentos porque “si no se tocan las bases imponibles, el aumento debería ser el mismo para todos”.

Hace 15 días, el comunicado de la entidad ruralista de Río Cuarto coincidía con el planteo realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. El funcionario nacional había reprochado a los gobernadores que reclamaban por la baja de retenciones que se ocuparan de bajar la carga tributaria en sus provincias. Cabe resaltar que, esa misma semana, el gobierno nacional anunció una baja de retenciones temporal y para algunos cultivos en particular. Desde la SRRC valoraron la medida pero no la celebraron con bombos y platillos. Además, advirtieron que muchos productores que quieren comercializar sus granos todavía no cuentan con un valor de referencia. “Las pizarras siguen en blanco”, manifestaron.

Es difícil recordar cuándo fue la última vez que se vio a la Sociedad Rural de la Capital Alterna enemistada con el gobierno provincial. Si bien han tenido sus críticas, casi siempre eran mesuradas y el blanco principal apuntaba a los gobiernos nacionales, con el reclamo de la quita de retenciones en primer plano (especialmente durante los gobiernos kirchneristas).

“¿Con qué previsibilidad cuenta el productor agropecuario para planificar sus acciones que dependen en todo de esa posibilidad de prever? Una previsibilidad que el propio gobernador exige al gobierno nacional, mientras puertas adentro de su provincia, él mismo la boicotea”, plantea el cierre del comunicado. El componente emocional también estuvo presente al referirse al accionar que consideran traicionero desde la entidad: “Duele y enoja, sobre todo, la mentira y el doble discurso. Y que se pretenda que, a todo esto, el productor agropecuario lo acepte así. Sin más”.