Estrategia UCR: impuestazo, lotería, seguridad y jubilaciones

Por Carolina Biedermann

La UCR cordobesa empezó el año con reclamos fuertes, apuntando a los puntos flojos del Gobierno provincial. Atienden el reclamo de los cordobeses en torno al impuestazo, los reclamos del campo, la seguridad en los barrios de la capital y atienden a jubilados.

El cálculo provincial, que llevó a grandes aumentos en los impuestos inmobiliarios, fue la primera batalla con la que salió el radicalismo a combatir al peronismo. Si bien el oficialismo repara en que la oposición acompañó el Presupuesto 2025, no aclaran que la aprobación fue hecha en general y no en particular, y que a la propia UCR se le escapó el nuevo cálculo con el que se midieron los aranceles para este año.

En respuesta a este reclamo, por la ola de quejas de los ciudadanos y por la campaña dura emprendida por la oposición, el gobierno de Martín Llaryora prepara anuncios para esta semana. Estarían enmarcados en eliminar el inmobiliario rural, pero aún hay dudas sobre si será este el eje.

Por su parte, el campo recoge el guante y prepara una reunión para este lunes con la Mesa de Enlace en la ciudad de Río Cuarto. La UCR se pliega a la demanda del sector rural.

El impulso del encuentro surge tras recibir los cedulones del impuesto inmobiliario rural, que llegó con incrementos que en algunos casos trepan el 220%, en comparación al año pasado. Al encuentro fueron citados las autoridades provinciales. El ministro Sergio Busso irá en representación del oficialismo.

A la asamblea del campo, desde la UCR irán Matías Gvozdenovich, Oscar Saliba, Ariel Grich, Gustavo Botasso, Carlos Briner, Alfredo Nigro, Miguel Nicolás y Alejandra Ferrero. La invitación fue cursada también al diputado nacional Rodrigo De Loredo pero aún no hubo confirmación de su participación.

En línea con este reclamo, el legislador Matías Gvozdenovich aclaró que la demanda también cursará el rumbo nacional, exigiendo la baja definitiva de las retenciones, junto a la Sociedad Rural.

Lotería

En tanto, la Lotería de Córdoba sigue bajo la lupa de la UCR, ya que el organismo se transformará en Sociedad Anónima, a modo de cumplir con las disposiciones de la Ley Bases.

El foco del radicalismo está puesto en la caída de la licitación, en la que Gvozdenovich denuncio un posible acuerdo con empresarios mendocinos, que finalmente se habría caído por la nueva forma administrativa.

Ahora, bajo el lente, advierten sobre una posible venta de la entidad, mirando sobre a esas empresas mendocinas, como posibles clientes.

Seguridad

En materia de seguridad, avanzan las reuniones con centros vecinales para dialogar sobre la situación que atraviesan los barrios de Córdoba.

La legisladora Alejandra Ferrero se reuniones con referentes de barrio Güemes luego de un caso grave que conmocionó a la capital. El encuentro se llevó a cabo en el paseo Güemes, en donde funcionaba la ex cárcel de encausados. El predio, tras su inauguración en el 2023, permanece cerrado.

Los vecinos transmitieron la situación que viven a diario y el radicalismo tomó nota para elevar los reclamos.

Jubilados

Con la respuesta del oficialismo sobre la situación impositiva, los correligionarios avanzan con nueva estrategia: jubilados.

La semana pasada recibieron en la legislatura a un grupo de jubilados, quienes se presentaron con 36.500 firmas recopiladas de manera independiente. Sus reclamos no solo hacían referencia a la situación financiera de los jubilados provinciales y a las prestaciones del APROSS. También enumeran otros cuatro reclamos que serán convertidos, seguramente, en proyecto de ley. Los jubilados presentados dejaron en claro que no quieren politizar el tema.

Por otra parte, desde la UCR, comentaron que la mayoría de los reclamos presentados por estos jubilados se encuentran en comisiones ya que fueron iniciados por la UCR en el 2024.