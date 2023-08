Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







¿Boleto al panal?

La periodista recibía un mensaje del informante de la región, quien recordaba una conversación que había tenido a comienzos de año.

Informante: ¿Qué le dije? Igual, tampoco es que descubrí América pero se empieza a hablar de lo que comentamos hace unos meses. ¿Qué va a pasar con los intendentes que no pudieron volver a ser reelectos? La respuesta no le sorprenderá.

Periodista: Usted me dijo que a algunos les podían llegar a ofrecer un cargo en Provincia.

I: Y hace poco salió en medios de General Deheza que le habrían hecho un ofrecimiento al intendente Franco Morra. No se dieron muchos detalles pero se habla de “un cargo de importante relevancia”. No sé si ya habrá tomado alguna decisión pero se va cumpliendo lo que decíamos. Yo me atrevo a jugármela un poco…

P: Se va a quemar si intenta adivinar…

I: No pienso quemarme con eso pero sí me la juego con que algún que otro intendente del departamento que se haya quedado “desamparado” sin la re-re pueda llegar a estar en el Centro Cívico como delegado de algún Ministerio. Tampoco descarte que haya una suerte de ticket al Panal, ¿se acuerda lo que dijo el propio Martín Llaryora en varios de sus actos de campaña? Que su gestión iba a tener a muchos intendentes dentro.

P: El caso de Morra es interesante igual. Porque no es alguien que pertenezca a Hacemos Unidos.

I: Técnicamente no, pero es un dirigente que se ha llevado bien con todos los sectores y, si efectivamente le ofrecieron algo, puede que se deba a eso. No se olvide que hay espacios vecinalistas dentro de la alianza del PJ provincial y que a esta altura no debiera sorprendernos la incorporación de ningún espacio. Faltan unos meses para que asuma Llaryora así que seguramente, en lo que queda del año, nos enteraremos de otras invitaciones que deben haber llegado a los distintos municipios.

La diferencia en el territorio

Temprano, en el inicio del lunes, el periodista recibía el llamado de un dirigente peronista, quien le comentaba sobre el transcurrir de la campaña previa a las PASO.

Dirigente: Ayer (por el lunes) leí su nota en el Alfil. Muy interesante y real esto de que hay que moverse. Ahora, tengo algo para aportarle. No es una corrección, sino un punto de vista que puede serle interesante. ¿Tiene un minuto?

Periodista: ¡Claro! Lo escucho mientras me hago un café.

D: La cosa es así. Está claro que el intendente (Juan Manuel Llamosas) quiere a todos activos y saliendo a militar el voto por el “gober” (Juan Schiaretti), pero no le veo la gracia a pararse una hora en la esquina de Sobremonte y Buenos Aires para repartir panfletos. ¡A eso lo hace cualquiera! Yo creo que la verdadera prueba está en el territorio, en la movilización.

P: Patear la calle, ¿no?

D: Claro, pero tampoco alcanza con eso. Uno puede salir a los barrios, caminar y sacarse fotos con los vecinos, pero lo que importa en realidad es cuánta gente esté detrás de uno para hacer cuerpo y que esa foto repercuta en otras acciones. Para serle claro, a la elección no se la gana panfleteando en el centro, sino militando hasta el último suspiro, ¿entiende? Así se ganan las elecciones. Si no me cree, pregúntele a los de Córdoba capital. ¿O fue magia lo de Martín Llaryora en capital? ¡Hay que moverse y movilizar! No ser uno, ser muchos. La garantía de la victoria está en moverse en bloque y salir a militar en todos lados. Para tener ese alcance, necesitas mucha gente atrás y no todos lo tienen.

Conspiraciones y paranoia radical

El informante del radicalismo riocuartense dialogaba con el periodista sobre una sensación que empieza a tomar forma en los círculos locales del partido centenario.

Informante: ¿Sabe qué he notado en estos días? Que vivimos tiempos demasiado convulsionados y que todo el tiempo está la sensación de que puede pasar cualquier cosa.

Periodista: Bueno, ahora todo el mundo está hablando de la vida extraterrestre.

I: Sí, pero yo lo llevo incluso a cuestiones cotidianas de la política. Mire que no es nuevo esto de armar teorías conspiranoicas alocadas, pero creo que hoy se las creen todas. Uno entra a dudar porque esto da para cualquier cosa.

P: ¿Escuchó alguna de esas teorías locas?

I: Locas y no tanto. Entre correligionarios siempre se comenta sobre una supuesta alianza entre dirigentes de nuestro partido y el peronismo cordobés para sacarnos fuerzas de cara a lo que viene el año que viene. La verdad es que no me parece una locura y ya ha pasado, pero ahora se habla directamente del “Toño” (Antonio) Rins ya que sospechan desde hace tiempo de su cercanía con Juan Schiaretti y el PJ cordobés.

P: Bueno, si se cumple lo que quiere el gobernador con el frente de frente, puede que terminen trabajando en la campaña para Horacio Rodríguez Larreta.

I: Sin duda que hay potencial en esa idea y ahí varios se quedarían sin nada. Es lo que se dice, del escenario que no tienen en cuenta los que quieren ir a la interna antes de saber qué va a pasar con las elecciones nacionales. Pero, como le digo, algunos andan paranoicos con esto y por eso quieren reforzar el frente. Temen que aparezcan tres o cuatro candidatos más por fuerzas que terminen siendo afines al candidato que ponga (Juan Manuel) Llamosas. Esto tampoco es nuevo y no veo por qué no puede ocurrir otra vez. El tema es que eso nos afecte tanto como para empezar a ver todo con desconfianza y rompernos antes de tiempo. Hay que ser inteligentes y cerrar filas.

Cinco para el peso

La cronista se encontraba con una dirigente política de la ciudad, quien le comentaba sobre el programa de microcréditos que lanzó el gobierno destinado a mujeres y diversidades.

Dirigente: ¿Se enteró del anuncio de microcréditos para mujeres y diversidades?

Periodista: Vi algunos posteos de Gonzalo Parodi (concejal de Juntos por Río Cuarto) hablando sobre eso.

D: Sí, se quejó de que sean solo $70.000. Pero al “Pampa” lo van a señalar por estar en campaña y es una chicana esperable. Igual, no deja de ser cierto el planteo de fondo. Siempre nos faltan cinco para el peso. Celebro que el Municipio haya empezado a ejecutar varias políticas con perspectiva de género pero siempre algo nos falta. Casualmente, casi siempre viene por el lado económico. Y me enojo porque una sabe que podría hacerse un poquito más.

P: Una crítica similar se hizo cuando salieron los microcréditos para emprendedores que no pudieron trabajar en la cuarentena. De hecho, los montos tampoco eran muy distintos a estos.

D: ¡Y eso fue hace como tres años! Ya sé que me van a correr con que el llamosismo jerarquizó el área de Género y es algo que muchas militantes valoramos. Pero a veces da la sensación de que no se hace todo lo que se podría.