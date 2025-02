Aranceles. Donald Trump dio a entender que no habrá excepciones para la Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó la posibilidad de eximir por el momento a la Argentina de los aranceles del 25% que anunció para las importaciones de aluminio y acero que ingresen a su país. Según cálculos de especialistas, la medida impactará en exportaciones que tienen un promedio de US$600 millones anuales en las últimas dos décadas.

“Tenemos un poco de déficit con la Argentina, como con casi todos los países”, dijo Trump al ser consultado sobre si consideraba una exención para los productos argentinos. El mandatario estadounidense deslizó que la única excepción por el momento podría ser la Australia “que nos compra muchos aviones” y con quienes mantienen superávit comercial.

La Argentina finalizó el año pasado con un superávit de US$229 millones en el intercambio comercial de bienes con Estados Unidos, según datos provisorios recopilados por el Indec. Las exportaciones a ese país sumaron en ese periodo US$6.454 millones, 14% más que en 2023, y las importaciones US$6.225 millones, una contracción de 27,9% anual.

Entre 2004 y 2024, la Argentina exportó en promedio US$3.289 millones anuales en aluminio, hierro, acero y sus manufacturas, de los cuales el 21% (un promedio de US$657 millones anuales) tuvieron como destino Estados Unidos. Aproximadamente el 43% de las compras de aluminio argentino fueron realizadas por el mercado estadounidense.

La Argentina se ubica en séptimo lugar entre los países de origen de importaciones de aluminio hacia Estados Unidos, según comentó un analista a la agencia Reuters.

Hace casi siete años, en su primer gobierno Trump impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero en mayo de ese año el entonces presidente Mauricio Macri acordó una excepción. Se definió que una cantidad equivalente al 100% del promedio del aluminio y al 135% del promedio del acero exportado en los tres años anteriores ingresaría hacia ese país sin aranceles. Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur lograron esos acuerdos. En diciembre de 2019, Estados Unidos los reestableció.

Otro sector que tiene expectativas con Trump es el del biodiesel. Tiene sanciones que él mismo impuso y la industria espera que, por lo menos, se fijen cuotas. Ese mercado llegó a representar envíos por unos US$1200 millones.

En Estados Unidos ya hay presiones para regular las importaciones de aceite de cocina usado (UCO) de China que pasaron de tener un peso de menos del 5% en 2022 a ser la mitad del total en el 2024. Zubizarreta admite que la expectativa de base es que, “al menos se habilite un flujo” para el biodiésel argentino. Ante la consulta sobre qué volumen estiman, la respuesta es alrededor de un millón de toneladas anuales. Reconoce que el tema es “complejo” porque también se involucraron los farmers.

Los problemas comenzaron en 2016 cuando los productores de biodiésel estadounidenses reclamaron represalias contra la Argentina por considerar que había dumping. En setiembre del 2021 la Corte de Comercio Internacional ratificó la aplicación de aranceles. Un año después, el Departamento de Comercio del Gobierno determinó que estas importaciones estaban siendo subsidiadas injustamente y comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28%, con lo que en total rondan 140%.

En el caso de la Unión Europea (UE) no hay una cuota sino un volumen máximo a vender que alcanza 1,2 millones de toneladas: “La cifra no es menor para nosotros. No es todo lo que quisiéramos, pero colabora”, reconoce Zubizarreta, quien añada que para Estados Unidos se podría establecer un flujo anual y también fijar un requisito de precio por debajo del cual no se debería vender. Con un determinado volumen en el principal mercado del mundo, más lo que se envía a Europa, “se le daría más actividad a la industria, se mejoraría la situación de toda la cadena de la soja”.

Las últimas estimaciones de la consultora Oil World apuntaron a que el año pasado la producción mundial de biodiésel habría alcanzado 62,5 millones de toneladas (3,75% más que en 2023 y 34,3% por encima del 2020). Indonesia, Brasil y Estados Unidos representan 81% del incremento de la producción en los últimos cuatro años. En los tres casos los gobiernos impulsaron aumentos en los cortes de los combustibles fósiles con bios.