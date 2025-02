La “misión” de Las Fuerzas del Cielo

El informante dialogó con la cronista sobre los últimos videos publicados por la referente local de La Libertad Avanza, Laura Soldano, en los que asegura que se le ha encomendado una nueva “misión”.

Informante: Nosotros venimos hablando hace rato de Soldano porque seguimos toda la agenda que ha tenido con Bornoroni pero, ¿noto que ella nunca había dicho nada al respecto? Hasta ahora…

Periodista: Me interesa. Aunque dudo que haya algo contundente como una candidatura o algo así.

I: Todavía no se sabe si efectivamente ocupará ese lugar. Y si asi fuera, nadie quiere ponerse un blanco en la espalda desde ya. Aún así, su presencia está generando todo tipo de repercusiones dentro de La Libertad Avanza. Aunque los más orgánicos la han recibido muy bien. De hecho, se reunió con algunos referentes del PRO bullrichista y con la titular del ANSES local, Silvina Drovandi.

P: ¿Pero habló de esta nueva “faceta” política?

I: Parece que está tratando de conjugar eso con su faceta más “mística”. Su intervención en la asamblea de la Rural no mencionó nada sobre el reclamo de los productores y habló de bajar el gasto en eventos y que “Milei nos guía”. Como una especie de evangelización libertaria. Bueno, ahora le habló a sus seguidores sobre una nueva “misión” para hacer que Río Cuarto sea un “faro de luz”. Incluso dijo que Río Cuarto podría ser el nuevo Silicon Valley, entre muchas otras cosas.

P: Espere, es mucho para procesar (risas). ¿Dijo en algún momento cuál es esa “misión”?

I: Ah, eso. Dijo que su misión es comunicar, como lo hace siempre. Recordemos que, cuando Bornoroni la presentó, dijo que ella estaba trabajando en “dar la batalla cultural”. Después de los polémicos videos donde decía que Madonna dejó una energía tan negativa en el cerro Uritorco que tuvieron que hacer una limpieza con más de 100 chamanes… uno imagina por donde viene esa batalla (risas).

P: Entonces ya blanqueó su rol dentro del espacio.

I: Y está jugando fuerte, eso no se puede negar. Pero así como algunos ya le dieron la bienvenida, otros no están muy a gusto. Pero yo dudo que esto se discuta hacia dentro del partido. Da la impresión de que LLA, en varios aspectos, no escapa a la lógica verticalista de los partidos tradicionales.

Sobre el choque en la terminal

La cronista consultó al informante del Ejecutivo sobre el choque de un móvil de la guardia urbana a una mujer que se encontraba en la terminal de Ómnibus.

Periodista: ¿Sabe algo sobre el atropello a una mujer en la terminal?

Informante: El hecho sucedió, si. Pero no es un hecho similar a la falta que se vio en su momento con el agente que no actuó como correspondía ante una riña en la vía pública.

P: Vi la información en redes sociales. No decía mucho pero había unas fotos donde se ve que asisten a la mujer.

I: Es así. Un grupo de personas que descendió de un colectivo pasó por detrás del móvil en lugar de bajar por la plataforma. El móvil de la guardia choca con las valijas de la mujer y eso genera la caída de la señora, como deben hacer los pasajeros. Sí, es cierto que se la asistió pero la señora incluso pidió disculpas por haberse cruzado por donde no debía y no presentó heridas de gravedad. Hay varios testigos que lo corroboran. Entre ellos, el coordinador del colectivo del que bajaron estas personas. Después llegó la ambulancia y la señora se retiró del lugar por sus propios medios. También se realizó un control de alcoholemia a los agentes y dio negativo. No hay mucho más que eso.