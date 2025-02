Las dudas por Aerolíneas

La cronista dialogaba con el informante del Concejo Deliberante mientras se desarrollaba la última sesión.

Informante: ¿Entendió lo mismo que yo? ¿Natali puso en duda que sea la Provincia la que se haga cargo de los gastos de los vuelos cuando no se ocupe el 80% de las plazas?

Periodista: Entendí lo mismo.

I: Según dijo, en el convenio suscripto entre la Municipalidad y Aerolíneas Argentinas, hay un apartado en el que dice que la Muni se haría cargo del importe correspondiente cuando el vuelo no alcance el 80% de plazas ocupadas. Es decir, lo mismo que ocurrió en mayo y junio del año pasado. En teoría, esta vez iba a ser la Provincia la que afronte el costo. Por eso pidió que el proyecto sea girado a la comisión de Economía y analizar ese punto.

P: Me sorprendió lo mismo porque hubo mucho énfasis en el comunicado que mandaron en enero. Se remarcó que la Provincia iba a hacerse cargo. Más que nada porque esos vuelos también son utilizados por gente de la región, no solo de Río Cuarto.

I: ¿Error de redacción tal vez? No creo que hayan copiado y pegado tal cual el convenio anterior pero puede ser. Calculo que nos vamos a enterar en la próxima comisión de Economía. Por otro lado, los nazaristas han estado siguiendo de cerca este tema y sobre todo lo que implicó para la Municipalidad subsidiar parte de los vuelos hace unos meses. El concejal (Franco) Miranda había dicho que se destinaron cerca de $80 millones y que fueron pocos los vuelos que superaron el 80% de ocupación. Veremos si alguien sale a aclarar algo al respecto.

El descargo de Dova

El tribuno de cuentas de Primero Río Cuarto y ex concejal, Carlos Ordóñez, manifestó en el programa Así son las cosas que, durante la gestión anterior y con Mauricio Dova como presidente del Tribunal de Cuentas, “era muy difícil conseguir información”. Además, caracterizó su gestión como “intrincada y poco fluída”. El dirigente le compartía a la periodista una publicación de Dova en la que expresaba: “En cuatro años no recibí un solo pedido de informe del actual tribuno. Durante mi gestión, toda la información estuvo disponible para tribunos, concejales, vecinos y vecinas. Parece que no se cansan de ser, hace nueve años, cronistas tuertos de la realidad”.

Dirigente: Interesante escucharlo al “Bocha” Ordóñez hablando en calidad de tribuno. No recuerdo que se lo haya visto mucho en los últimos meses. Tiró un par de observaciones interesantes que se están haciendo sobre gastos del Municipio en la contratación de servicios pero dijo algo, medio al pasar, que claramente ofendió al ex presidente del tribunal. Fíjese (envía publicación).

Periodista: Ahora, la crítica de Ordoñez se dio en medio de un halago a Marcelo Gherro (actual presidente del Tribunal). ¿Quizás picó un poco por eso?

I: No lo sé. El Bocha dijo que había muy buena predisposición actualmente, no así con la gestión anterior. Dova no dudó en recoger el guante. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. ¿Está Mauricio en alguna de las delegaciones del Centro Cívico? Porque en el acto de apertura de sesiones se lo vio en la fila de los funcionarios provinciales pero, si usted pregunta, la mayoría le dirá que no sabe bien si está, si no está o si va a estar. Ya sabemos de algunos que ya tienen una oficina en el lugar o que han participado de actos del gobierno provincial. Con Dova todavía no estamos seguros. Cómo sea, un poco le sirve que hablen de él para reaparecer en la agenda.