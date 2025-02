Por Gabriel Abalos

[email protected]

Lo sagrado, pisado

En un Teatro Real colmado de espectadores y espectadoras, se pudo palpar el último domingo el cariño del público que concurre atraído por la figura de Julio Chávez quien, durante todos los viernes, sábados y domingos de febrero está ofreciendo junto a otros tres actores la obra Lo sagrado, que le pertenece junto a Camila Mansilla, y que dirige. Lo que sigue son reflexiones sobre la obra y su planteo.

No sabemos cuánto ha reflexionado y se ha cuestionado a sí mismo el escritor y filósofo que encarna Julio Chávez en “Lo sagrado”. No conocemos el texto del libro que acaba de escribir Rafael, personaje principal de esta pieza. Esta dramaturgia parece apuntar a revelar, en un tiempo breve en la sala, así como en el desarrollo de la acción de la obra, cuán poco le sirve la escritura a Rafael. Si para cerrar un período amoroso de su vida necesitaba darse una versión literaria, resulta que hasta sin leerla podemos saber que se trata de una mala versión, porque el creador parece haber buscado transigir con su experiencia existencial, mientras el teatro dice que ninguna escritura puede sustituir las cosas que no hicimos, que debimos hacer.

Durante cuatro años, Rafael habría sido feliz en una relación de pareja a la que su compañera sumó un hijo de su matrimonio anterior. Al parecer, esos años fueron amorosos y Rafael fue un padre sustituto para Gael, a quien vio por última vez a los 14 años. ¿Pero cómo? ¿Se trató de un período amoroso? ¿O se trata del desplazamiento literario de una historia menos feliz?

La llegada a la casa junto al mar de Gael, ya con dieciocho años, justo el día de su cumpleaños y precisamente al cumplirse un aniversario de la última vez que vio a Rafael, se ve como un hecho armado a propósito. También encaja dentro de eso que podemos llamar “simbolismo” de la obra, más que como un hecho de la vida, que ese mismo día coincida con la despedida de Adela, secretaria y ama de llaves de Rafael, tras muchos años de trabajar para él y amarlo sin correspondencia. Son elecciones que parecen más aptas para la comedia que para un drama. Y sí, hay algunos chispazos de risa en la sala, en los primeros momentos.

La madre de Gael murió al poco tiempo de la separación, él es un joven traumatizado por el cual jamás Rafael volvió a interesarse. La llegada del joven a la casa junto a la playa no puede sino mover el piso al literato. Este, también ex padrastro, acaba de terminar un libro de título rimbombante: La sagrado, que no es otra cosa que un puñado de paginas autobiográficas las cuales, por lo visto, no conmovieron la cuerda autocrítica del autor. La presencia de Gael sirve para dejar en claro que el joven sufre, que ha quedado huérfano, que jamás el hombre que fue una sombra, más que una figura paterna, le fue a tender una mano. Y, de paso, para contraste flagrante con la novela que no precisamos leer, se cuelan datos sobre la figura de la madre, una adicta problemática. No bastaba con una evocación romántica de la propia vida para contar una historia, pero sí alcanza para desnudar a su escritor, un hombre cínico, creído, frío, despreciativo, lejano, íntimamente furioso, miedoso. Todos los demás personajes están ahí para dibujar a esa execrable persona devota de la escritura, sin importar quien viva y quien muera a su alrededor. Lo sagrado es lo pisado, lo oculto, lo retorcido, y la visita de Gael pone un poco de justicia en la situación, aunque poco más puede poner: ni un gramo de empatía, de emoción, de amor, teniendo por interlocutor al autocomplaciente Rafael, que interiormente está peor que él.

La relación tal vez nunca tuvo, pero sin duda no tendrá el carácter de vínculo. Rafael no está capacitado para ello, Gael ya no desea eso. Viene a exigir, no a pedir, un sacrificio a Rafael. Todo es posible, porque no hay auténtico compromiso de uno ni de otro, con el otro, ni de Rafael con la propia vida que pretende haber dejado (al menos literariamente) bien acomodada.

Una historia tan posible como las que a diario nos sorprenden, nos molestan o nos dejan indiferentes. Una obra pequeña, sin grandes pretensiones, que no brinda el desarrollo necesario a los conflictos que ha dejado a la vista. Un poco, parece escrita por el propio Rafael, carece de resolución. Gente que ha aprendido poco de la vida, hay a montones. Lo único remotamente sagrado es el altar del yo sobre el que la obra centra su puesta.

Para jóvenes bailarines y cantantes

El Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova y el Coro del Seminario de Canto que funcionan en el Teatro del Libertador, comunican sus novedades.

Del 10 al 15 de marzo se realizarán los exámenes de ingreso para el Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova. Habrá dos pruebas de admisión: una evaluación de condiciones físicas, relacionadas con el ballet clásico, y condiciones motrices, rítmicas y auditivas. Las inscripciones se receptan hasta este viernes 21 de febrero. Las edades van de 9 a 11 años para las niñas y de 9 a 12 años para los niños. Las personas interesadas pueden solicitar las bases en el correo electrónico [email protected]

Por su parte, el Coro del Seminario de Canto organiza audiciones los días martes 25 y jueves 27 de febrero, en las cuerdas de soprano, contralto, tenor y bajo. El examen consiste en la interpretación de una obra a elección (académica o popular), preferentemente del repertorio lírico, aria o lied. También una instancia de vocalización y de lectura a primera vista (no obligatorio). El seminario cuenta con piano acompañante si fuera necesario. La convocatoria está abierta a aspirantes de 18 a 35 años de edad (no excluyente). Las personas interesadas pueden dirigir sus consultas al correo [email protected]