Milei ensayó una defensa endeble (y cuidó a Karina)

Por Felipe Osman

Javier Milei arrancó su defensa avisando: “no tengo nada que ocultar”. Inmediatamente después, el entrevistador, Jonathan Viale, recordó que la nota había sido pactada semanas atrás. A renglón seguido, el presidente se apuró a decir que los espacios opositores (“la política tradicional”) están “nerviosos” porque “las encuestas les dan muy mal y la economía está en franca recuperación”. Después, auguró que cuando lleguen las Legislativas el país crecerá a un ritmo del 7 por ciento anual, con una inflación ubicada en el 1 por ciento mensual.

Antes de empezar a responder por sobre el cripto-escándalo, el presidente se apuró a repasar algunos de sus logros de gestión, asegurando que su Gobierno había bajado 21 por ciento la pobreza. “Saben que si a este Gobierno le va bien ellos no vuelven más. Saben que están en extinción”, señaló.

Luego llegó el momento de hablar de hecho en sí. El presidente empezó a articular un argumento razonable, que después diluiría con comparaciones estrafalarias.

Milei empezó explicando que Argentina carece de un mercado de capitales capaz de financiar nuevos emprendimientos. Y que fue justamente esa la razón que lo llevó a interesarse por el proyecto $Libra, que prometía abastecer de financiamiento a esas iniciativas.

Explicó que conoció a Hayden Mark Davis (promotor de $Libra) y a Julian Peh (creador de KipProtocol, empresa que ofrecería el soporte tecnológico a $Libra) en el TechForum organizado por Mauricio Novelli (quien le introdujo a los primeros dos), y que desde entonces mantuvo una serie de reuniones con la intención de “difundir” el proyecto. La elección de palabras no fue casual. Milei niega haber “promovido” la inversión en $Libra, y destaca que sólo “difundió” el proyecto. “Por querer darle una mano a los argentinos me comí un cachetazo”, diría luego.

En la parte más rigurosa de su defensa, el presidente desmintió que haya habido más de 40.000 afectados, apuntando que la enorme mayoría de las operaciones fueron realizadas por “bots” (sistemas informáticos automatizados), que en el peor de los casos hubo 5.000 afectados, y que duda profundamente que, entre ellos, haya habido más de 5 argentinos. “La gran mayoría fueron estadounidenses y chinos”, apuntó. Pero, más importante aún, Milei señaló que quienes operan en los mercados cripto son “operadores de volatilidad”.

“Los que entraron ahí, todos los que entraron ahí, que lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad. Sabían muy bien el riesgo al que estaban entrando”, apuntó.

Esta parte de la defensa es incuestionable. Incluso las condiciones objetivas requeridas para operar en el mercado cripto son especiales. Se trata de un mercado muy reducido, que opera con reglas propias, diferentes a las que rigen en los mercados tradicionales, y son conocidas por ser inversiones sumamente volátiles.

Sin embargo, Milei las compararía luego con el “casino” e incluso con la “ruleta rusa”. Al momento de explicar por qué el presidente difundiría una inversión equiparable a un casino, el presidente prefirió irse por las ramas.

Hacia el final de su defensa, el libertario negó haber cometido un error “ex ante” porque siempre obró “de buena fe”. “Ex post -continuó- puedo decir que tengo algo que aprender. Yo asumí la Presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Y cualquiera de los que me conocen sabe que se accedía a mí de la misma manera que antes. Lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y que sea más difícil llegar a mí … vamos a tener que levantar murallas”.

Ahora bien, si no hubo error, si todos los afectados fueron víctimas de su propia suerte, al operar en mercados de alto riesgo, ¿por qué levantar “murallas”? Si niega haber sido estafado, ¿por qué aumentar los recaudos?

Quienes conocen el entorno libertario, juran que Milei cuidó a alguien. El archivo los acompaña. A lo largo de lo que va de la gestión, cada vez que hubo una crisis hubo -al menos- un fusible. Pero esta vez fue distinto. Y todos presumen que al “error” lo cometió el verdugo.

El resto de la entrevista fue para cuestionar a los opositores, contender con CFK y repasar las causas de corrupción en las que aparece condenada.

Hacia el final, buscando algún anunció que cambie la tónica, auguró el final del cepo cambiario, pero sin ponerle fecha. Llegará –dijo- “en algún momento del 2025”, y “dependiendo del acuerdo con el FMI”.

Caputo

Antes que el presidente, su ministro de Economía enmarcó su defensa. En una entrevista difundida a las 19, Luis “Toto” Caputo apuntó que Milei no sólo obró de buena fe, sino que además lo hizo desde su cuenta personal, que en el episodio no estuvieron comprometidos fondos públicos, y que no afecta al “99,9 periódico” de los argentinos.

Negó que el cripto-escándalo haya tenido un impacto macroeconómico significativo, ni menos aún que pueda torcer la política macroeconómica del Gobierno Nacional o incidir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cerrando filas con Milei, dijo que “ponía las manos en el fuego” por el presidente y que “iría a la guerra por él”.