El sueño de una fanática

J.C. Maraddón



Si ya desde los inicios de la cultura pop las fanáticas conformaban un elemento indispensable en la entronización de un ídolo de la canción, cuando se produjo el furor por las boy bands allá por los años noventa, ellas se consolidaron como un factor clave a la hora de garantizar que una formación se destacara por encima del resto. La antigua estructura de los clubes de fans, que compartían información sobre los artistas que eran objeto de su admiración y desplegaban actividades destinadas a manifestar sus preferencias, terminó incorporándose a las diversas estrategias elaboradas por las discográficas para instalar a un intérprete.

En el tercer milenio, las redes sociales se transformaron en una herramienta poderosa para estos fines: aquello que antes circulaba a través de reuniones presenciales o por correo postal, pasó a ser un tráfico virtual incontenible, que giraba en torno a los perfiles oficiales de los músicos y a los de los principales fanclubs, con seguidores que se contaban por millones. Aquello que antes costaba largas horas de trabajo, podía ser gestionado ahora en cuestión de minutos y con una llegada global, lo que potenció la implicancia de estas espontáneas asociaciones como parte de un sistema de comercialización de la música.

El fenómeno del K-pop, por ejemplo, sería inexplicable si no hubiese existido este marco en el que chicas de todo el planeta se contagiasen su pasión por un estilo musical (y por determinadas figuras de ese género), mediante procedimientos que sólo pueden ser llevados adelante en la web y en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. El conteo de los likes, las reproducciones y los comentarios ha adquirido un valor superlativo en el universo de la industria musical, que prioriza esos datos al momento de consagrar a una nueva celebridad, de la misma manera que en el pasado se tenían en cuenta otro tipo de méritos.

La boy band británica One Direction, surgida del reality show “The X Factor”, basó su gigantesca fama en este nuevo modelo de fanatismo, que funcionó a la perfección durante los seis años que estuvo en actividad. Luego, al producirse la disolución del grupo, sus exintegrantes se intentaron abrir paso como solistas y en ese desafío atrajeron (con mayor o menor suerte) a muchas de las que habían seguido de modo apasionado la trayectoria de la banda y que ahora, tras el duro golpe de la separación, se aprestaban a atender el periplo en solitario de cada uno de ellos.

Grace Dumdaw, nacida en Myanmar en 1999 y criada en los Estados Unidos, era una de esas fans que, una vez que One Direction cerró su ciclo, se afanó en no perderle pisada a Zayn Malik, el primero de aquella formación en arrancar su propio camino. Hay posteos suyos en redes sociales que acreditan ese favoritismo por Zayn cuando era una adolescente, mucho antes de destacarse como fotógrafa, actriz y cantante. Esa vocación por el espectáculo le iba a deparar una gratísima sorpresa este año, cuando su idolatrado cantante la convocase para acompañarlo en un videoclip.

“Love Like This” se llama la canción que, en su formato audiovisual subido hace pocos días a YouTube, lo muestra a Zayn en modo motoquero, con una chica como acompañante, que no es ni más ni menos que Grace Dumdaw, quien además en la ficción protagoniza escenas de amor junto al ex One Direction. Dumdaw parece cumplir así el sueño de cualquier fanática y por eso es que se ha convertido en una especie de símbolo de la tremebunda legión de teenagers que en su momento sostuvo a la boy band inglesa como su favorita.