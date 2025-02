Por Felipe Osman

Después de una hora de la clásica entrada en calor, en la que los legisladores piden ser considerados como coautores de proyectos (mayoritariamente intrascendentes) y se hace lugar a las parroquiales de cada miércoles (de por medio), la Legislatura de Córdoba empezó a adentrarse en el núcleo de una sesión que fue agitada, pero breve.

Primero se puso en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto presentado por Oscar Saliba (UCR), que proponía fijar una alícuota diferencial para el impuesto de Ingresos Brutos sobre actividades y servicios agropecuarios. Tras un empate, Facundo Torres (Hacemos Unidos), que presidió la sesión, desempató votando en contra, en su calidad de presidente provisorio del cuerpo. Y a pesar de que el autor de la iniciativa pidió la reconsideración, el resultado se mantuvo.

Después llegó el momento de la pelea estelar: el proyecto presentado por Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) para eliminar el Impuesto de Sellos y reducir en un 50 por ciento Ingresos Brutos, tributos que representan el 8 y el 70 por ciento de la recaudación propia de la Provincia, respectivamente.

Miguel Siciliano, presidente de la bancada oficialista, pidió la palabra y mocionó que la votación para dar (o no) tratamiento a la iniciativa se realizara a mano alzada, esquivando la votación por sistema, que deja un registro inequívoco del sentido en que cada legislador votó.

La oposición reclamó. Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, replicó que lo propuesto por Siciliano violaba lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, pero el oficialismo hizo oídos sordos e impuso su moción.

Paso seguido, Torres puso a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de Maqueda, y el recinto lo rechazó.

Varios legisladores de la oposición se levantaron de sus bancas en ese momento. Aunque la sesión continuó, y el oficialismo siguió rechazando el tratamiento de otros proyectos opositores, el meollo de la cuestión había pasado.

En principio, respaldaron al oficialismo los tres legisladores del PRO, Graciela Bisotto (Juntos por el Interior), Karina Bruno (Córdoba) y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza). Aunque hay también quienes dicen que algunos legisladores radicales, con pasado de intendentes, tampoco levantaron la mano, y en eso explican la intensión de Siciliano de que la votación no fuera por sistema. Un biombo para que los correligionarios que no querían votar el proyecto de Maqueda no quedaran registrados por el VAR.

Nota al margen: en la previa, el oficialismo se ocupó de recordar que una caída en la recaudación de Sellos e Ingresos Brutos repercutiría en una caída en la masa que la Provincia coparticipa con los municipios del interior, algunos de los cuales tienen una dependencia extraordinaria de las arcas provinciales. En casos extremos, el 80 por ciento de su recaudación proviene de la coparticipación provincial.

Sin embargo, este no fue el único argumento que utilizaron los opositores “díscolos” para rechazar el tratamiento sobre tablas del proyecto de Maqueda. Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza) salió a advertir que, de progresar, la iniciativa tendría un impacto opuesto al pretendido. Es que el proyecto no sólo disminuía la alícuota del gravamen en un 50 por ciento, sino que también removía de un plumazo todas las exenciones al disponer, en su artículo 2: “Derógase el Capítulo Cuarto del Título Segundo del Libro Segundo (Parte Especial) de la Ley Nº 6.006 y sus modificatorias -Código Tributario de la Provincia de Córdoba-, que crea y regula las exenciones objetivas y subjetivas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Después, a través de sus redes sociales, el libertario apuntó “Si hoy se aprobaba el proyecto del legislador Maqueda, pasaban a pagar Ingresos Brutos los trabajadores, los jubilados y pensionados, los clubes de barrio, las escuelas y universidades, el campo, las PyMEs industriales, los profesionales independientes, las prestaciones médicas, el transporte público, las cooperadoras escolares… todos los que hoy no lo pagan”, y aseguró que el resultado final de bajar la alícuota y eliminar las exenciones redundaría en un aumento de la presión fiscal.

Maqueda, a su turno, también recurrió a “X” para dar su versión de lo ocurrido: “Hoy el oficialismo cordobés y sus cómplices en la oposición votaron a favor de mantener la altísima presión fiscal que existe en nuestra Provincia. Tan cobardes son, que incluso se opusieron a que la votación sea por sistema, con tal de no dar la cara. Ya no hay duda alguna de que quienes votaron en contra de eliminar impuestos son los culpables de asfixiar económicamente a los cordobeses para poder conservar sus privilegios”.

Este jueves, otros seis proyectos destinados a aminorar la presión fiscal serán tratados en comisión. Mientras, el oficialismo esquivó una estocada opositora que buscaba forzar el veto del gobernador, ya que la iniciativa amenazaba con reducir en un 40 por ciento la recaudación provincial, según estimaciones del Centro Cívico. De ser éstas reales, cuesta creer que el proyecto haya tenido el objetivo real de ver la luz.