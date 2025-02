Uepc y Sadop adhieren al paro convocado por Ctera para el lunes

Por Redacción Alfil

En marco a la vuelta del ciclo lectivo 2025, los gremios nucleados a nivel nacional en la CGT confirmaron esta tarde un paro para el próximo lunes 24 de febrero debido a reiterados reclamos salariales al Gobierno nacional. En ese contexto, los gremios docentes cordobeses, Uepc y Sadop, decidieron plegarse a la medida, con lo cual está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo con normalidad en Córdoba.

Ante la situación nacional, el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Petovello buscó convocar el mismo lunes a la mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado. Algo que los gremios desestimaron y decidieron avanzar con la medida de fuerza.

Patricia Rodríguez, secretaria gremial de Sadop destacó que no sólo reclaman por la paritaria, sino que también “están defendiendo la educación de nuestro pueblo”.

En este marco, se refirió al actual piso salarial fijado por decreto en agosto pasado y afirmó que “la única certeza que nos deja este Gobierno es que para ellos la educación en nuestro país no es una prioridad”.

Qué dijeron desde la Provincia

Invitado este miércoles al streaming de Alfil, #MesaChica, el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore dijo: “el gobernador nos pidió hacer la mejor oferta posible, no nos gustaría entrar en un ‘tira y afloje’ como el del año pasado”. “Los cordobeses deben estar seguros de que no vamos a poner en riesgo la estabilidad económica de la Provincia por un sí fácil que después no vamos a sostener en el tiempo en términos financieros”, cerró.