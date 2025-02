Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿De Rivas exporta proyecto a Córdoba?

El dirigente peronista compartía con el periodista un dato vinculado al proyecto de Noche Joven que se implementó en Río Cuarto y está siendo analizado para aplicarse en otras ciudades.

Dirigente: No sé si se enteró, pero parece que Río Cuarto marca agenda y es ejemplo en Córdoba capital.

Periodista: ¿A qué se refiere?

D: Es lo de la Noche Joven. Parece que los empresarios de la noche en Córdoba le propusieron a la Municipalidad implementar una ordenanza como la que se votó acá y que permite el ingreso a boliches a los menores de 16 y 17 años. Esa es toda del intendente (Guillermo De Rivas).

P: No estaba al tanto. ¿Los empresarios se lo llevaron a Daniel Passerini?

D: No a él, pero se supone que le llegará para que de la orden de avanzar o no. Tengo entendido que muchos bolicheros de Río Cuarto tienen contacto y negocios en la capital también, por lo que han podido advertir la diferencia entre una ciudad que tiene la regulación y otra que no.

P: Es decir, ¿les rindió mejor dejar que entren menores de edad a sus locales?

D: A ver, seguro que es así. Pero, en definitiva, lo que importa es que se trata de un sistema seguro que en los meses que lleva activos ha dado sobradas muestras de que funciona bien. Registrando a los pibes, permitiendo que sus padres los habiliten, cuidando que no se les venda alcohol y ofreciéndoles un lugar seguro para que la pasen bien, se los saca de las fiestas clandestinas y de que viajen a otros pueblos para asistir a fiestas. En otra dimensión, pero en Córdoba tienen el mismo problema. Y el camino hacia una solución es made in Río Cuarto.

Mario, el solitario

El periodista consultaba a su informante en el Concejo Deliberante por las repercusiones que generó la denuncia del concejal libertario Mario Lamberghini tras las agresiones que recibió de parte del escritor local Rubén Lucero durante una marcha que tuvo lugar el pasado lunes.

Periodista: Ficha Limpia, cripto escándalo, convenio con Aerolíneas y obras públicas. Tantos temas para abordar, pero vengo a consultarle por otra cosa…

Informante: (Risas) Está bien. Pregunte…

P: Alguien me sugirió que vea si algún concejal se refería al polémico episodio del lunes pasado, las agresiones a Lamberghini y la posterior acusación contra el radicalismo. ¿Alguien se solidarizó con el concejal?

I: No. Pasó de “Mario, el libertario” a “Mario, el solitario” (risas).

P: ¿No se habló?

I: Sí se habló, pero no para solidarizarse con el concejal agredido. Sobre el final de la sesión, pidió la palabra Antonella Nalli. La concejal radical dijo que no se iba a meter en el hecho concreto porque estaba en la Justicia, pero le pidió una disculpa pública. Le dijo que es un concejal que ha actuado con violencia varias veces y que provoca para generar violencia. Y también hubo palo contra Agustín Spaccesi…

P: ¿En serio?

I: Dijo que el legislador se escandalizó por los hechos en Río Cuarto y acusó al radicalismo por ser funcional al Gobierno provincial. No lo dijo así, pero casi. Recordó lo que pasó ayer (por el miércoles) en la Legislatura y dijo que Spaccesi “selló su poca credibilidad” al tirar abajo el proyecto de Gregorio Hernández Maqueda para frenar “el aumento impositivo más grande de los últimos años”. Cerró con un “son la casta que ellos mismos defenestran”. La sesión duró media hora, pero fue bastante intensa.