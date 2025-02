Por Julieta Fernández

La semana pasada, un hecho de violencia e inseguridad destrabó una nueva protesta fuera del Palacio de Mójica: un cadete resultó baleado en el macrocentro de la ciudad. Horas después del reclamo movilizado por los cadetes de la ciudad, el secretario de Seguridad de la Provincia, Ángel Bevilacqua visitó Río Cuarto y se reunió con el intendente y funcionarios municipales.

En diálogo con el programa Poster Central, Bevilacqua consideró que “Río Cuarto tiene una complejidad del delito como en Córdoba Capital” y fue taxativo en que la responsabilidad de la Seguridad la tiene el Estado Provincial. “Los municipios hacen un trabajo preventivo”, aseguró. Tras la reunión, el funcionario había remarcado que, en la Capital Alterna, “se está haciendo un gran trabajo con la Central de Monitoreo, con la Guardia Local, con Ojos en Alerta, entre otros programas”. En el encuentro también estuvo presente el subjefe de la Policía Provincial, Antonio Urquiza, quien además afirmó que el intendente aún no habría planteado la pronta implementación del uso de armas menos letales por parte del personal de la Guardia Urbana Local. En dicha reunión también estuvo presente el secretario de Gobierno, Roberto Koch y el subsecretario de Seguridad, Rafael Filippa.

Como resultado del encuentro, las autoridades anunciaron que enviarían más efectivos y móviles para patrullar la ciudad. El viernes comenzó a funcionar el Grupo de Saturación Móvil (GSM) que, según señalaron desde la Policía local, “cubrirán los sectores más vulnerables a los hechos de inseguridad y se irá desplazando de acuerdo a la planificación que se hará día por día”. Según señalaron desde la Unidad Departamental, se incorporaron oficiales y agentes que forman parte del personal de la dependencia Río Cuarto y que esta división dependerá del Departamento de Unidades Especiales. Agregaron que se incorporó una flota de móviles y recursos logísticos y tecnológicos para este grupo en particular.

Bevilacqua también se refirió a aquellos municipios que han incorporado las armas menos letales para el personal de la Guardia Urbana (por ejemplo, Córdoba Capital): “Hay municipios que han avanzado en eso, aunque sabemos que la guardia no puede detener a una persona. He sido intendente 15 años y yo, como intendente, le daría el arma no letal para que puedan tener tener una herramienta más para actuar en un conflicto”, señaló el funcionario provincial a FM Gospel. Cabe recordar que, a comienzos de enero, el subsecretario de Seguridad municipal, Rafael Filippa, ya había anticipado que estaba previsto que la guardia urbana local comience a utilizarlas (luego de las respectivas capacitaciones y el cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar en ese sentido).

UCR se reunió con sus legisladores

En la Casa Radical de Río Cuarto se llevó adelante una reunión en relación al eje de la inseguridad. Entre los presentes, estuvieron los concejales radicales Gabriel Abrile, Antonella Nalli y Ana Vasquetto; además del legislador departamental, Ariel Grich. “Se acordó reforzar el reclamo desde distintos frentes: el partido, el bloque de concejales y la Legislatura. Con pedidos de informe y proyectos propositivos”, aseguró un dirigente radical a este medio. Horas después, el legislador Grich y el jefe del bloque radical en la Legislatura, Matías Gvozdenovich, publicaron un video en sus redes sociales y requirieron una mayor presencia policial “para que Río Cuarto y todas las ciudades del interior de Córdoba no se asemejen a Rosario”. Aseguraron que ya presentaron un pedido de informe en la Legislatura para conocer cuántos móviles y efectivos policiales “están realmente disponibles en la ciudad”.