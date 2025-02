Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Soldano dio un nuevo paso

“A llenar de leones el Congreso” fue la consigna del encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba y del cual participaron referentes de La Libertad Avanza Río Cuarto. Entre ellos, Laura Soldano. El informante le compartía las imágenes a la cronista.

Informante: Se ve que estuvo lindo el encuentro libertario con el diputado Bertie Benegas Lynch. Nos va a dejar mucho para charlar. Fíjese si ve algunas caras conocidas.

Periodista: Laura Soldano y varios referentes más. Pablo Pereyra, Eduardo Gutiérrez…

I: Así es. Los más orgánicos y alineados a Bornoroni. Y fíjese cuál fue el enfoque de la actividad: una jornada de formación política pero con énfasis en el aspecto comunicacional y la batalla cultural. No caben dudas de que Bertie es uno de los voceros principales de LLA en ese sentido. Y que haya estado Soldano reafirma el lugar que tendrá en esa batalla. Algo ya nos había adelantado Bornoroni cuando la presentó…

P: Justo el aspecto comunicacional… Entiendo que una de las tensiones que se generó con la gente que se desafilió hace poco, entre ellos referentes del departamento, tenía que ver con eso.

I: Algo de eso también me llegó. Y bueno, por lo que se ve, la reunión en Córdoba tuvo mucho que ver con el rol de las redes sociales. Yo estoy firmemente convencido de que esa lógica no es suficiente. La gente no es tonta y no se puede descansar solo en eso. Pero no nos olvidemos de algo que me parece más interesante: fíjese que Laura Soldano tiene otro perfil en Instagram que tiene que ver netamente con su militancia libertaria y tiene varios posteos desde hace casi un año. Esto claramente se ha gestado desde antes y quizás no la vimos venir.

P: ¿Qué me dice de la consigna que sale en algunas fotos? “A llenar de leones el Congreso”. Me parece que también lo podemos tener en cuenta entre tanto “run run” de una candidatura de Soldano.

I: Totalmente. Alimenta esa idea.

“Con 40 grados no salgo a ningún lado”

Durante la jornada del sábado, el informante enviaba un mensaje a la cronista para comentarle sobre algunos cortes de luz en distintos puntos de la ciudad.

Informante: Acá, improvisando con unas bolsas de hielo para hacer frente al calor insoportable. ¿Usted?

Periodista: Con el ventilador que prácticamente no tiene descanso. Lo está dando todo.

I: Desearía poder decir lo mismo pero ando renegando. Hace como una hora no tengo luz y no me dan bola desde EPEC. Plena siesta. No sé si por tareas de mantenimiento o qué pero sé que en algunos puntos de Banda Norte y el Alberdi estamos así. No sé si en alguna otra zona.

P: Ojalá vuelva pronto el servicio. Es inhumano este calor. Mientras tanto, mucha agua para no deshidratarse.

I: No queda otra. Justo veía que hay muchas actividades para hacer el fin de semana, pese al calor. Estuvo el show de Las Peñas del Anfi con Peteco Carabal y me hubiese encantado ir pero la verdad que, a esta edad, ya no me dan ganas de moverme de mi casa. Como dijo Lilita Carrió: “Con 40 grados no salgo a ningún lado”.