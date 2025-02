Cómo siguen las negociaciones con el FMI: hay que definir el monto del desembolso

En la Casa Rosada festejan los días del presidente Javier Milei y su entorno íntimo en Estados Unidos. Fue un paréntesis en medio del torbellino que provocó el escándalo de las criptomonedas. Sus tres días terminaron con un discurso en la cumbre de la CPAC, la derecha estadounidense, y su encuentro con Donald Trump. El ministro Guillermo Francos afirmó que los resultados obtenidos fueron “enormes” y consideró que la figura del presidente ha ganado una relevancia destacada a nivel mundial. “Más que la foto, porque este no es un presidente que vaya buscando fotos porque ha tenido de todos los colores fotos y reconocimientos internacionales, yo siempre digo que es importante que el presidente viaje. Nuestro presidente se ha convertido en una figura internacional”, sostuvo.

En ese contexto volvió a reunirse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con la intención de avanzar en la negociación del nuevo acuerdo entre la Argentina y el organismo internacional. Ella destacó los "resultados significativos" del plan del Gobierno. "Hoy recibí al Presidente Milei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa", posteó.

Junto con el Presidente fueron el ministro Luis Caputo; Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; el vocero Manuel Adorni; y el canciller Gerardo Werthein. Fue el segundo encuentro en los últimos treinta días.

Caputo ya había confirmado antes de viajar que el resultado del entendimiento técnico será enviado al Congreso para su aprobación. Los dólares que desembolse el FMI se utilizarían para que el Tesoro cancele Letras Intransferibles en manos del BCRA, lo que convertiría deuda intra sector público en un pasivo con el organismo de crédito. Por el momento, no se hablan oficialmente de cifras.

La expectativa del mercado es si la asistencia permitirá acelerar la salida del cepo. Milei mencionó US$11.000 millones. Luis Caputo afirmó que el FMI no exigió una devaluación y aseguró que el esquema cambiario posterior al acuerdo ya está definido. Ahí se verá la evolución del crawling peg, que este mes pasó al 1% y si continúa o no el dólar blend exportador, que destina 20% de las liquidaciones al contado con liquidación, y también las restricciones cambiarias vigentes.

Precisamente el exministro de Economía, Domingo Cavallo, opinó que el desembolso inicial que pueda hacer el Fondo no significaría un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario y propuso otros cuatro mecanismos. Dijo que las reservas externas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentarlas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente.

“Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del Gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario”, afirmó. Esas expresiones provocaron la reacción del Presidente que echó a su hija, Sonia Cavallo.

En el último informe público del FMI se indicó que “para allanar el camino hacia la recuperación del acceso a los mercados será necesario adoptar una estrategia creíble para desmantelar los controles cambiarios, una mayor flexibilidad cambiaria y un papel más significativo de la política monetaria”. El reporte es de enero, sobre el cierre de la evaluación Ex Post del programa actual Extended Fund Facility (EFF) iniciado en marzo de 2022.

Los técnicos señalaron que “la fuerte acumulación de reservas cambiarias durante 2024 reflejó la devaluación gradual del 120% en diciembre de 2023, la flexibilización de las condiciones de sequía y la amnistía (blanqueo) fiscal. Al mismo tiempo, la presencia de amplios controles cambiarios (que será necesario desmantelar para aliviar las distorsiones y recuperar el acceso a los mercados de capital) y la apreciación del tipo de cambio real como resultado de la preservación de un tipo de cambio de paridad lenta podrían dificultar la acumulación continua de reservas cambiarias”.