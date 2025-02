Enroque Corto

Centros Vecinales

Ayer comenzaron las capacitaciones para las Juntas Electorales de las elecciones de autoridades de 393 Centros Vecinales de la ciudad de Córdoba que se realizarán este año.

Informante: Es una actividad de la secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes que está a cargo de Héctor Campana, uno de los candidatos a diputado nacional que tiene el cordobesismo.

Alfil: El candidato de Alejandra Vigo.

Informante: Puede ser. La capacitación se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, con la idea de entrenar sobre la constitución de las juntas electorales compuestas por vecinos elegidos en el propio barrio a través de las asambleas realizadas.

Alfil: Y de paso, se moviliza la actividad barrial.

Mestre y una encuesta niveladora

Hace unos días en esta sección se dijo que el exintendente Ramón Mestre había levantado el perfil con una serie de apariciones. Y ayer, por varios motivos, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Me entretuve viendo algo…

Periodista: ¿Qué?

IR: La nota a Rodríguez Larreta en Radio Con Vos y lo escuchaba con varios argumentos acerca de cómo está la ciudad de Buenos Aires y me trajo alguna comparación con lo que le puede pasar al amigo Ramón con Córdoba…

P: Epa.

IR: No, espere. Esto es a título personal, Ramón está enfocado en otros objetivos, pero le recomiendo que vea la entrevista.

P: Lo haré.

IR: Lo que sí… hay una encuesta de la gente de Feedback, buena gente.

P: Sí, a veces se enojan un poco.

IR: Hágame caso, buena gente. El tema es que ojo que están muy parejos Ramón, Rodrigo (De Loredo) y (Luis) Juez, eh.

P: ¿En serio?

IR: Le digo que sí. A ver, Ramón tiene 18% de buena imagen, contra un 32% de regular y un 25% de mala. De Loredo, en ese orden, está en 15,7%; 33,4% y 23,8%. Y Juez en 18,4%, 31,5% y 30,4%. Todos bastante parejitos, le digo que si no se juntan puede salir todo para cualquier lado porque no llegan. Le mando un abrazo.

Cumbre “Peluca” en la Rural

Informante: Hoy anduve por Buenos Aires, paseando por la Rural y me encontré con una reunión masiva de radicales peluca.

Periodista: Entiendo que los peluca son solo cinco. ¿Cómo sería una reunión masiva?

Informante: Claro, resulta que los diputados peluca organizaron un encuentro para intendentes, legisladores y senadores radicales que hayan decidido dejar de transitar la estrecha avenida del medio e inclinarse en apoyar al presidente Javier Milei.

Periodista: ¿Y quienes participaron?

Informante: Los cinco diputados peluca armaron la reunión y los acompañaron Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Luis Petri. Participaron dirigentes de 23 provincias, todos UCR, ahora peluca.

Periodista: ¿Nuevo movimiento en marcha?

Informante: No, esto no es a lo Kicillof. No es un nuevo frente, pero si un espacio de trabajo en conjunto. Justamente, hablando de Kicillof, el plan de ellos es meterse en el conurbano bonaerense y apoyar a Diego Valenzuela.

Periodista: Y los ministros, ¿hablaron?

Informante: si, claro. Fogoneo a los diputados. Incluso Sturzenegger les dijo que, con el veto de las cinco pelucas, lograron darle credibilidad al Estado y por su postura bajó el riesgo país.

Periodista: Excelente información. Es un nuevo capítulo en la novela de la UCR.

Reiterancia llega a la Legislatura

El informante legislativo, siempre alerta, llamó al periodista para ponerlo al tanto del último movimiento del Frente Cívico. Y, de yapa, lo desburró.

Informante Legislativo: Amigo, para usted que siempre está a la expectativa… le tengo una novedad. El Frente Cívico acaba de traer a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Procesal Penal.

Periodista: No me diga… ¿de qué viene el asunto?

I.L.: Le va a sonar conocido: reiterancia. Es algo muy similar a lo que se votó en el Senado hace algunos días.

P.: Ajá… le confieso, nunca terminé de entender adónde radica la diferencia entre “reincidencia” y “reiterancia”… ¿usted sabe?

I.L.: Mire, son dos conceptos sumamente diferentes. La reincidencia tiene lugar cuando una persona es condenada por un delito a prisión efectiva, con sentencia firme, cumple total o parcialmente la pena privativa de la libertad en una prisión (no corren los casos de prisión domiciliaria), y después vuelve a ser imputada por otro delito… En la práctica, opera como un agravante, y no es algo que suceda habitualmente. Se tienen que dar muchísimas condiciones para que se configure…

La reiterancia es algo muy distinto. Es un concepto nuevo. Y viene a modificar las condiciones para que un juez pueda dictar prisión preventiva: léase, prisión sin condena previa. Hoy por hoy, la prisión preventiva sólo se puede dictar -en los libros- en dos supuestos: peligro de fuga o riesgo procesal (que el imputado pueda entorpecer la investigación). Este proyecto agrega la “reiterancia” como supuesto de prisión preventiva. Es decir, si no hay peligro de fuga ni riesgo procesal, pero hay “reiterancia”, definida como “la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”, se puede dictar prisión preventiva.

P.: Lo que operativamente significa…

I.L.: Lo que operativamente significa que, si esto se aprueba, mejor que vayan construyendo cárceles nuevas, porque esto va a hacer crecer de manera exponencial la población carcelaria…

P.: ¿Qué firma tiene la iniciativa?

I.L.: Lo dicho, la de todos los legisladores del Frente Cívico.

Tregua en el Concejo Deliberante de Córdoba

Informante: ¿Ya se acreditó para la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante?

Periodista: Todavía no. Pero ¿Habrá movimiento?

Informante: en principio será lo mismo de siempre, pero a veces la calma es buen síntoma para algunos sectores, como por ejemplo para la UCR

Periodista: siempre usted tirando una punta. ¿Porqué me dice eso de la UCR?

Informante: porque, ¿se acuerda de lo que pasó el año pasado en el bloque radical? Había algunos concejales que querían remover a Caffaratti de la presidencia del bloque. Tiraban la piedra y escondían la mano. En resumen, se les cortó el juego y Elisa se mantendrá en funciones. Claramente esos tires y aflojes no tienen que ver por el desempeño de los concejales, a veces ellos cobran de arriba por las idas y vueltas de sus jefes políticos.