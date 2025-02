Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Apareció Carrizo

La periodista recibía un mensaje del informante, quien le compartía el link de una nueva página de Instagram del ex concejal Pablo Carrizo.

Informante: ¿Qué onda esta nueva página de Carrizo? La cuenta es “pcarrizo2025”. En una época solíamos crearnos los mails o usuarios en las redes con nuestro año de nacimiento o el año en el que creamos esa cuenta pero… no me niegue que esto juega un poco con la especulación.

Periodista: “Pablo Carrizo 2025”. Sí, pareciera una candidatura. Y las únicas elecciones que hay este año son las legislativas.

I: ¿Buscará jugar ahí? Yo nunca descarto nada ni le bajo el precio a nadie. El tema es que, con la reciente aprobación de Ficha Limpia, me parece que estaría complicado si quisiera sumarse. Y además, ¿en qué esquema? Lo que sí no descarto es que quiera jugar políticamente desde otro lugar. Creo que todos sabemos por dónde lo puede llegar a intentar.

P: ¿Con los libertarios? Muchos dicen que en la última elección le faltó muy poco para llegar a la banca y que esos votos se los quitó Mario Lamberghini (Partido Libertario). Pero no sé si los libertarios de Río Cuarto querrían…

I: Ese ya es otro tema pero debe andar husmeando por esos lugares. Me puse a ver las cuentas que sigue y la mayoría son de La Libertad Avanza en distintas localidades. Y fíjese esa descripción que puso: “Hago lo que me parece y no obedezco a la autoridad”. Al final, era cierta la profecía. Arrancó siendo concejal con el sello del MST en 2016 y ocho años después está virando a un perfil libertario. Dio toda la vuelta (risas).







“No los dejan”

El periodista dialogaba con su informante en el oficialismo para conocer sobre los hechos más fuertes de la agenda local.

Periodista: ¿Por dónde pasa la discusión política del peronismo hoy? ¿La pobreza? ¿La inseguridad? ¿La rosca?

Informante: Todas son correctas (risas). No hay forma de elegir uno por encima del otro, porque esto es así…todo en todas partes al mismo tiempo. Pero, ya que me habló, aprovecho para hacerle un comentario.

P: Diga…

I: ¿Vio que hoy (por ayer) hubiera cumplido 75 años Néstor Kirchner?

P: Es cierto.

I: ¿Vio algún mensaje de dirigentes locales?

P: Creo que algún posteo de alguna agrupación kirchnerista.

I: Poco y nada, diría yo. Es más, llama la atención que muchos dirigentes que empezaron a militar en los tiempos de Néstor y que siempre lo mencionan como un líder, hoy tienen miedo de perder el trabajo si dicen algo que suene a K.

P: ¿Lo dice por alguien en particular?

I: En la Municipalidad está lleno de gente que militó en las filas del kirchnerismo de Néstor. Se ve que, si son parte del Partido Cordobés, no los dejan publicar nada que suene a kirchnerista. Cambian la lealtad y el reconocimiento por caerle bien a los jefes. Bajísimo…