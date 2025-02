Lijo ya recibió la licencia de la Cámara Federal y ahora la pelota la tiene la Corte

Durante este mediodía, el polémico juez federal Ariel Lijo recibió la licencia para allanar su camino rumbo a la Corte Suprema, luego de que el plenario de la Cámara Federal aprobara la misma. De esta manera, Lijo estaría en condiciones de asumir, pero, en caso de que la Corte Suprema no conceda la licencia, el juez federal deberá renunciar a su juzgado en Comodoro Py.

La licencia que solicitó Lijo, se define como un pedido sin goce de haberes hasta el 30 de noviembre. Esta fue solicitada a primeras horas de la mañana, luego de que el presidente Javier Milei lo designe mediante un decreto oficial. Y el proceso de aprobación de dicha licencia se mantuvo dentro de un plenario en el que se analizaron las disidencias internas sobre el otorgamiento de la mencionada.

En cuanto a la polémica que se generó por esta decisión, el argumento que defiende a dicha resolución por parte del Gobierno es que "la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona fue uno de los que defendió el decreto presidencial, retomando situaciones de la política argentina que sucedió exactamente lo mismo, como por ejemplo el hecho de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A su vez, agregó el fallo 313/1232 de la Corte Suprema, que avala la legitimidad de los nombramientos en comisión.

No obstante, el juez Lijo frente a la controversia aseguró que no iba a dejar su puesto en Comodoro Py, mientras que no tenga asegurado un lugar fijo en la Corte Suprema.