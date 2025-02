Delasotistas ganan terreno en armado regional: ¿Vieja guardia “out”?

Por Julieta Fernández

“Dudo que los dirigentes de la vieja guardia schiarettista no formen parte del proceso del armado regional. Pero da la impresión de que están más relegados que antes y van ganando terreno otras figuras”, comentaba un dirigente a Alfil luego del paso de Miguel Siciliano por la región. El presidente del bloque oficialista en la Legislatura ha sido constante en los últimos meses con sus visitas al sur provincial y sus encuentros con varios intendentes del PJ. En el Gran Río Cuarto, tanto Gianfranco Lucchesi (Las Higueras) como Guillermo De Rivas han estado presentes en prácticamente todos los encuentros. No obstante, también han ganado terreno aquellos intendentes nazaristas como Maximiliano Rossetto o la jefa comunal de Suco, Flavia Bonelli.

Lo curioso fue la presencia del concejal de Coronel Moldes, Sergio Vizzo. Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, el nazarista (quien compitió con el sello del MID), tuvo un lugar importante en la agenda de Miguel Siciliano en el departamento. No así el concejal de Hacemos Unidos y ex candidato a intendente, Gustavo Argüello, o incluso la ex intendenta Eva Rosso, quienes aún no han aparecido en el tablero y podrían encasillarse en la “vieja guardia schiarettista”. Cabe recordar que Vizzo formó parte de la gestión de Rosso hasta el 2022, cuando anunció su salida del Ejecutivo en el que se desempeñaba como secretario de Cultura.

“Fuerzan mi renuncia. No por las buenas acciones que llevo a cabo a diario en la cultura moldense sino por su anhelo de controlar el debate político de ideas y no permitir la expresión de otras voces”, señaló Vizzo en su descargo de aquel momento. Esta renuncia se dio un año antes del acto electoral en el que, producto de la ruptura del PJ, se vio beneficiado Ezequiel Moiso (actual intendente de la localidad y dirigente del ya extinto Juntos por el Cambio).

¿Jugarán Vizzo y Argüello en un mismo esquema luego de dicha ruptura? Nada indica que eso no pueda ocurrir. De hecho, la misma situación se podría replicar en Río Cuarto. Pese a que el nazarismo compitió por fuera de la estructura del PJ en las elecciones municipales, resultaría extraño imaginarlos fuera del esquema de Hacemos Unidos en las elecciones legislativas. Por diversas razones: en el 2023, los delasotistas del sur tuvieron un rol activo en el armado regional (incluso antes de que Martín Llaryora anunciara formalmente que iba a ser candidato a gobernador) y, recientemente, también fueron convocados por el propio Siciliano. No solo los que comandan las localidades del departamento, sino también aquellos dirigentes como Vizzo que jugaron por fuera del esquema del PJ provincial pero se siguen referenciando en el cordobesismo.

Miguel Siciliano, quien suena fuerte en la danza de nombres para las elecciones legislativas de este año, puso especial énfasis en esta zona para desplegar su juego y fortalecer al espacio en un año clave para mejorar la performance del 2023. La ruptura de Juntos por el Cambio genera una oportunidad para que el PJ cordobés gane terreno en tierras que solían pintarse de amarillo y que, hace dos años, se pintaron de violeta.