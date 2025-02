Por Gabriel Marclé

La primera visita del diputado Gabriel Bornoroni a Río Cuarto en calidad de armador se produjo a mediados de diciembre del año pasado y, a casi tres meses de ese viaje, La Libertad Avanza en Río Cuarto atravesó una serie de cambios para posicionarse de cara a la campaña por las elecciones de medio término. El más resonante de esos movimientos tuvo que ver con la elección de la influencer Laura Soldano para que asuma la coordinación del partido en Río Cuarto y parte del sur provincial, cuestión que trajo aparejada algunas salidas de la militancia y que blanqueó el rumbo del partido nacional en esta región: apostar por los puros para encarar la elección que viene. Sin embargo, hay quienes se preguntan, ¿será suficiente con los propios?

Parte de las disyuntivas que enfrenta el armado libertario en Córdoba tiene que ver con la posibilidad de abrirle las puertas a dirigentes de fuerzas mejor instaladas en el territorio (como el radicalismo) para armar las listas, pero Bornoroni y los suyos -que responden directamente a “el jefe”, Karina Milei- están convencidos de que la pelea contra los partidos tradicionales se dará con fieles y “outsiders”, el modelo original del fenómeno libertario a nivel nacional. El único problema frente a esa decisión, uno para nada menor, es que las encuestas no estarían dando buenos números. Al menos no los que se esperaban a esta altura del año.

Según pudo saber Alfil, las mediciones que manejan los principales armadores provinciales no dejan buenas noticias para los escaños que pueda ocupar el sur: en desconocimiento, la mayoría de los “puros” testeados no suben de los 10 o 15 puntos. Esto no parece alejado del análisis que puede hacerse de los centros electorales más fuertes, como Río Cuarto, donde no han emergido espontáneamente nombres que pueda transmitir las ideas de la libertad con efectividad.

La influencer y ex modelo Laura Soldano, esposa del empresario y piloto de Dakar, Gastón González; es hasta el momento la figura más sobresaliente dentro del esquema. Días atrás, fue la representante más importante del sur en la convocatoria que Bornoroni encabezó en la ciudad de Córdoba junto a “Bertie” Benegas Lynch y otras figuras de LLA. Más allá de eso, su figura todavía no pega entre el núcleo electoral más representativo de la ciudad. “Hay mucha distancia entre la vida del country y la del riocuartense promedio”, apuntaba un analista político consultado por Alfil respecto a la situación de Soldano.

La lista de Las Fuerzas del Cielo en Córdoba parece tener un lugar reservado para alguien del sur, ya sea Soldano o cualquier otro “puro”, y eso es algo que podría atentar contra la posibilidad de mayores cambios rumbo a las urnas. Los bornoronistas señalan que no hay desafío grande en la instalación de un outsider, siempre y cuando tenga a Javier Milei carreando al equipo. La confianza es con la figura presidencial y su popularidad en Córdoba, especialmente en el sur: “Es el único inflador que necesitamos”, aportaba un dirigente regional.

Más allá de esto, otros sectores intentan intervenir para “ser realistas” -según dicen- respecto a lo que se dará durante la campaña. “El peronismo y el radicalismo tienen décadas en esto. Yo no confiaría solamente en Javier (Milei) para competir. Sería una tontería”, le marcaba a Alfil un dirigente que se acercó a La Libertad Avanza desde las filas del PRO. Justamente, el partido amarillo se apunta como refuerzo y hasta tiene a nombres listos para salir a jugar que -prometen- “miden mejor que cualquier libertario de la zona”.

La perspectiva de los “realistas” podría generar la presión necesaria para que, junto a la situación de las encuestas, se abra una convocatoria hacia dirigentes de otros sectores que están al salto para ponerse la peluca. Radicales, juecistas y algún peronista extraviado podrían formar parte del Plan B de LLA. Si la situación actual de los puros no mejora, el frente deberá buscar ampliar con nombres y espacios que garanticen un salto en las chances de ganar el sur, reconociendo que quien se quede con esta zona dará un paso gigante hacia la obtención de la mayoría de bancas.

Con la eliminación de las PASO y la necesidad de cerrar la lista más competitiva posible, crece la posibilidad de que foráneos con mayor experiencia y reconocimiento entre el electorado ocupen los primeros puestos. Aunque esto también dependerá de la performance presidencial en economía y el golpe de problemáticas como la inseguridad en el territorio sureño. “Falta mucho todavía”, indicaba con seguridad un dirigente mileista sobre las decisiones que se deberán tomar.