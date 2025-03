La oferta del Panal no conformó y UEPC va al paro

Por Felipe Osman

Sobre el filo de la tarde, Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, salió de la reunión a la que había sido convocado por las autoridades del Centro Cívico y avisó a sus representados que se ratificaba el paro de 24 horas programado para este jueves, que había quedado en suspenso, a la espera de que la Provincia hiciera una propuesta superadora a los docentes.

“Acabamos de terminar la reunión con el Ejecutivo Provincial. Lamentablemente para nosotros, la propuesta que nos han hecho no se condice o no da respuesta a lo planteado por la asamblea de delegados departamentales. Si bien hay puntos que avanzan en lo que planteamos, hay algunas cuestiones que están pendientes y, para nosotros, no deben quedar sin resolver”, señaló Cristalli en un video difundido a través de las redes sociales del sindicato.

A renglón seguido, el gremialista detalló que la nueva oferta no garantizaba hasta fin de año el cobro del Fondo de Incentivo Docente, eliminado por el Gobierno Nacional y suplido, hasta ahora, por la Provincia, ni su actualización al ritmo del IPC. Tampoco preveía un adelanto de pauta que permitiera recomponer los salarios, devaluados por efecto de la inflación entre noviembre de 2023 y a lo largo de 2024.

En el breve comunicado, también se apuntó que la nueva propuesta del Centro Cívico tampoco consideraba un cronograma de blanqueo de los montos pagados “en negro” que conformara a la Junta Ejecutiva Central, ni garantizaba la eliminación del FOSAET (Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica) ni prorrogaba su suspensión.

En atención a esto, la conducción de la UEPC provincial avisó que la propuesta no sería puesta en consideración de las bases, que se ratificaba el paro, y que desde el viernes se dispararían los mecanismos de consulta del sindicato para que los docentes definieran cómo dar continuidad al conflicto.

La Provincia, por su parte, demuestra que no la desvela levantar el paro, y que está preparada para ir a un conflicto de largo aliento, como ya lo hizo en dos oportunidades el año pasado.

En UEPC el escenario es, cuanto menos, complejo. Las elecciones de delegados del año pasado redundaron en un nuevo avance de la oposición, que marca posiciones más duras que la conducción provincial del gremio, y reclama una recomposición que deje el salario “testigo” (docente de nivel primario sin antigüedad) por encima del millón de pesos.

La Junta Ejecutiva Central está condicionada a endurecer su reclamo para no seguir perdiendo legitimidad ante las bases, e intenta agarrarse de las palabras del propio Llaryora para alcanzar una mayor recomposición. El gobernador dijo, tras denunciar la paritaria firmada por Schiaretti en 2023 e imponer reajustes que viajaban al 50 por ciento del IPC durante los meses más complejos de la crisis inflacionaria, que los docentes serías compensados cuando mejorara la suerte de las arcas provinciales.

Tras un aumento de la coparticipación nacional y después de que la Legislatura haya sancionado un aumento de impuestos superior a la inflación proyectada, al Centro Cívico no parecen sobrarle argumentos para sostener la presión sobre los salarios docentes. Aunque es probable que, en un año electoral especialmente difícil para Hacemos Unidos, el oficialismo provincial priorice la ejecución de obra pública, que siempre ha sido su carta más fuerte al momento de buscar se refrendado en las urnas.

Después del paro de hoy, oficialismo y oposición del sindicato que nuclea a más del 60 por ciento de los empleados públicos de la provincia deberá cruzarse de nuevo en un intenso esquema de asambleas que funciona como el mecanismo encargado de formar la voluntad del sindicato.

A partir de la semana próxima se conocerá qué andariveles tomará el conflicto, y qué pronóstico cabe conjeturar para el hasta ahora accidentado inicio del ciclo lectivo.