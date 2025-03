Con voto clave de García-Mansilla, la Corte rechazó la licencia de Lijo y complica a Milei

Tras un largo debate entre los jueces de la Corte Suprema, finalmente, se decidió por mayoría no aceptar el pedido de licencia de Ariel Lijo en su juzgado federal para que asuma en el máximo tribunal. Los que rechazaron la solicitud del juez federal fueron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el flamante magistrado Manuel García-Mansilla. Y es precisamente éste último voto el que causó alto impacto: porque García-Mansilla, que juró hace unos días en la Corte y llegó con el respaldo clave del presidente Javier Milei, se despegó de Casa Rosada y votó en contra del pedido de licencia de Lijo.

Así, el único miembro de la Corte que votó a favor del pedido de licencia de Lijo que había impulsado la Cámara Federal fue Ricardo Lorenzetti, es decir, el padrino político del magistrado propuesto por Milei.

Caba recordar que Lijo fue nombrado “en comisión”, por decreto, por el presidente Milei, el pasado 26 de febrero. Tras lo ocurrido, solicitó u pedido de licencia ante la Cámara Federal porteña. De acuerdo con el magistrado, este había señalado que su cargo "carecía de estabilidad" y que por eso pedía una "licencia sin goce de sueldo".

De esta manera, la pelota queda en el terreno del Senado y el Gobierno podría exponerse a un duro revés si no consigue el respaldo de aliados que terminen de empujar el pliego de Lijo en la Cámara alta. Después del dictamen en la comisión de Acuerdos, Lijo pidió una licencia que ahora se conoce no fue otorgada por la Corte y el magistrado, que ya dejó trascender que no piensa dimitir en Comodoro Py, deberá aguardar su destino en el Senado.

Otro golpe muy duro en contra de la administración de Milei, y particularmente al asesor presidencial Santiago Caputo que enhebró sucesivos traspies: criptogate, interrupción en la débil entrevista de Jonatan Viale, cruce con Facundo Manes en el Congreso y ahora esto.