Enroque Corto

Los 60 de Passerini

El hombre estaba cerca de uno de los bares aledaños a la Municipalidad y decidió mandar un mensaje para compartir un café. Rápidamente, en el caluroso mediodía de Córdoba, el informante aceptó.

Informante: Me agarró con lo justo.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: Estaba por salir para buscarle el regalo al jefe.

P: ¿Por?

I: ¿¡Cómo por!? Le cuento, este sábado es el cumple de Passerini y al parecer, el hombre que no tenía muchas ganas de cumple, arma algo.

P: Ajá…

I: Cumple 60. No estaba muy convencido de festejar, pero antes de un cumple sorpresa decidió festejar. Y a mí, como parte del equipo, se imaginará que me invitó. Algo íntimo, es el sábado y veremos qué pasa. Buen momento para reencontrarnos con varios. Después le cuento...

Mestre eufórico con Talleres

El informante estaba viendo el partido y los festejos de Talleres en Paraguay hasta qué... apareció una cara conocida.

Informante Radical: ¿Está viendo lo mismo que yo?

Periodista: Sí, los festejos.

IR: No me refiero a eso. Me refiero a lo mismo, lo de Ramón Mestre desaforado y casi pidiéndole cámara al cronista del 12.

P: ¿Ramón? ¿Pidiendo cámara? Qué raro...

IR: No sea irónico. Bueno, me pone contento que se les haya dado una copa después de tanto tiempo. Usted sabe que no simpatizo con Talleres, sino todo lo contrario, pero es bueno para el fútbol de Córdoba. Eso si, ni espere que me suba a la ola tuitera del saludo y todo eso que es para la gilada. Le mando un abrazo.

Resistencia Naranja

El informante municipal hablaba con el periodista te otro asunto mientras caminaba por el centro. En un paréntesis de la charla, le contó lo siguiente.

Informante Municipal: ...¿Sabe dónde estoy?

Periodista: Y… salvo que ande enfermo, debería andar en la Municipalidad, ¿no?

I.M.: Ja, ja… cerca. Estoy pasando en frente de la secretaría de Políticas Sociales, en 27 de abril. Y acá en la puerta veo que hay una concentración de chalecos reflectantes.

P.: ¿Naranjitas?

I.M.: Así es. Aparentemente han venido a traerle sus quejas al secretario, Raúl La Cava.

P.: Bueno, supongo que no esperaban que erradicarlos iba a ser cosa sencilla, que se conseguía de la noche a la mañana.

I.M.: Desde luego que no. Yo imagino que esto va para largo. Pero… entre nos, para la gestión es un logro que no demanda de fondos. Las obras son propias de la genética del cordobesismo, y no van a quedar de lado. Pero consumen tiempo y recursos. La erradicación de los naranjitas es algo que la ciudadanía lleva años, quizá ya décadas reclamando, y se puede hacer sin caja.

P.: ¿Usted dice?

I.M.: Y bueno, veremos… por ahora arrancamos bien.

Acampe de UEPC Capital en el Panal

La UEPC Capital endureció la posición con el gobierno provincial en medio de la negociación paritaria ya de por sí trabada.

Informante: En medio del paro de 24 horas que se realizó ayer, la UEPC Capital decidió movilizar hasta el Panal y realizar un acampe "hasta que los reciba el gobernador Martin Llaryora".

Alfil: Y, ¿Llaryora los va a recibir?