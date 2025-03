J.C. Maraddón

El milagro que produce una canción es algo que va mucho más allá de los racionalismos, a pesar de que desde la teoría musical se han buscado las causas en la combinación de determinados acordes y desde la poesía se ha pretendido encontrar una explicación en las rítmicas de los versos y la utilización de ciertas palabras. Si existiera una fórmula, todos los temas serían un éxito, pero no sólo no es cierta esa aseveración, sino que además algunas piezas condenadas a ser hits no logran su cometido, en tanto otras a las que a priori pareciera faltarles gancho, se vuelven las favoritas de la gente.

Hasta que la inteligencia artificial nos sorprenda con una respuesta indiscutible a este interrogante, seguiremos fascinándonos con esas maravillosas creaciones que en tres o cuatro minutos se las arreglan para subyugarnos y hacernos olvidar del resto de lo que sucede en el mundo. Y seremos libres de elegir aquellas que mejor responden a nuestros gustos, aunque la sugerencia haya provenido del algoritmo inserto en una plataforma de streaming. Todavía nos queda cierto margen de maniobra y sería pertinente que hagamos uso de esa prerrogativa antes de que la perdamos de una vez y para siempre.

Ahora bien, cuando detectamos una canción que nos seduce con su encanto, de inmediato procedemos a decodificar su mensaje, tratando de adaptarlo a nuestras propias necesidades del momento. Interpretamos el significado de un estribillo según nuestras vivencias o nuestro estado de ánimo, y depositamos en esa obra musical una trascendencia que tal vez no tenía en su origen, pero que para nuestro entendimiento no puede ser más evidente. La ambigüedad del arte es la que genera esta clase de fenómenos, que nos permiten apropiarnos de una invención ajena hasta convertirla en algo que nos emocionará de por vida.

Grande puede llegar a ser la desilusión luego, cuando los autores de ese tema que desciframos a nuestro modo, cuentan de dónde tomaron su inspiración y detallan a qué hacían referencia en sus estrofas. Es probable que esa revelación espante cualquier coincidencia con lo que nosotros habíamos imaginado, dejándonos el sabor amargo de sentirnos frustrados por haber creído en una consigna falsa. Pero también es factible que, entre lo que presuponíamos y lo que confiesan los compositores, se establezcan lazos amables que nos dejen satisfechos y nos inciten a volver a escuchar una vez más lo que ahora atisbamos desde otra perspectiva.

Nada de esto sucede con “Relatos del Termo Luz Milagro”, el libro del cantautor cordobés Daniel Giraudo con ilustraciones de Fernando Pont Vergés, que fue publicado en estos días por el sello La Pluma del Caburé, de Lucio Carnicer. Ya disponible en las librerías locales, este volumen recopila narraciones de Giraudo en torno a canciones suyas que conforman el disco del mismo nombre, con ese estilo tan propio del músico que integró formaciones clave del rock cordobés, como Martín Maguceno y Tamboor, para luego despuntar su carrera solista y radicarse en España, donde vive desde hace décadas.

La propuesta es aquí que la trastienda compositiva conviva con el deleite de apreciar el resultado final de tanto esfuerzo, para lo que hay al final un código QR que nos remite a los archivos de audio online, en tanto también se incluyen las letras. Se trata, entonces, de una experiencia distinta que no limita nuestras posibilidades de sumergirnos en viajes interiores a partir de la voz de Daniel Giraudo, sino que por el contrario expande nuestra capacidad de percepción al conectarnos con el universo creativo de un autor que, desde Europa, nos lleva de paseo a San Vicente o al Cerro Colorado, entre otros destinos.