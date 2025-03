Por Bettina Marengo

La vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti, consideró inconstitucional la designación de dos miembros varones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tiene otros tres jueces varones, porque incumple las normas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a las que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. “Esa Convención no puede ser un cartón pintado. El Estado tiene que cumplir o provocar una reforma de la Constitución Nacional para incumplir las normas CEDAW, y repudiarlas. Es una cuestión de cumplir o no cumplir con la Constitución”, sostuvo la jueza, sin mencionar al presidente Javier Milei ni a sus dos candidatos al máximo tribunal, Manuel García Mansilla, que ya entró por decreto, y Ariel Lijo, que tiene dictamen de comisión en el Senado pero aún no logró dar el salto.

La magistrada ya había expresado en redes sociales su repudio al nombramiento de los candidatos oficiales cuando se conoció el decreto presidencial que los encumbraba. Allí dijo que “una Corte de varones completada irregularmente no es legítima". Ayer, frente a un centenar de profesionales y funcionarias reunidas en el Colegio de Escribanos en el marco de un encuentro de mujeres organizado por la entidad profesional por el 8M, afirmó directamente que es discriminatorio e inconstitucional.

La única representante del oficialismo provincial en el evento, la legisladora llaryorista Ileana Quaglino, aplaudió el mensaje de la magistrada. En la Provincia consideran que Tarditti tiene juego propio, relaciones selectivas con el poder gubernamental, y que aspira a llegar al máximo tribunal de Justicia del país, algo que al cordobesismo le gustaría luego de perder al enclave cordobés en Talcahuano, Juan Carlos Maqueda. Por ahora, señalan que los dichos de la vocal del TSJ están en línea con lo decidido por el gobernador Martín Llaryora cuando eligió a Jéssica Valentini para sumarse al tribunal cordobés. En el ala schiarettista del oficialismo levantan la mano: la senadora Alejandra Vigo se manifestó por la equidad de género en el ámbito judicial.

“Desde 1862 o 2024 hubo solo tres mujeres en la Corte, pero antes no tenías la CEDAW”, destacó Tarditti, que integra el TSJ desde 1995, es parte de la sala Penal y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas (Amja). El CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la ONU en 1979. Los estados adherentes están obligados legalmente a respetar sus normas.

Tarditti apuntó a la cuestión de género en el máximo tribunal y en la Justicia en general cuando el sistema político nacional y judicial se debate en la incertidumbre sobre el futuro de ambos jueces, en medio de negociaciones políticas y rosca a alto nivel, donde la diversidad de género no está en el centro de la discusión ni parece ser objeto de preocupación de los constitucionalistas, dato que Tarditti marcó en diálogo con las periodistas. “La Corte no puede ser un ámbito libre de discriminación si proponemos cubrir las vacantes con dos varones, cuando ya está integrada por tres varones”, puntualizó en referencia a los actuales supremos Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y recordó el fallo “Sisnero” de la Corte, que en 2014 hizo lugar a un amparo de una mujer salteño por discriminación laboral contra una empresa de transporte de su provincia. “Si el tribunal le pide que no discrimine a un privado, ¿cómo lo va a hacer el estado?”, continuó.

Mientras tanto, la Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá mañana jueves a las 11, convocada por su presidenta, Guadalupe Tagliaferri (PR0). La oposición quiere firmar un dictamen de rechazo al pliego de García-Mansilla, ahora objetado por haber aceptado ingresar a la Corte vía decreto, cuando dijo que no lo haría. Si el pliego sale, estaría en condiciones de ser tratado en el recinto, donde 25 votos (un tercio de los senadores más uno) serían suficientes para obturar la aprobación de cualquiera de los dos. Habrá que ver si Victoria Villarruel llama a sesión especial y si la oposición junta los 47 senadores del quórum.