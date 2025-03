Por Bettina Marengo

El cordobesismo le esquivó en Diputados al debate sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y al asesor más cercano, Santiago Caputo y, tal como se preveía, no dio quórum en la sesión especial realizada ayer donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para tratar la creación de una comisión investigadora del caso y la interpelación de la secretaria general de la Presidencia.

Aferrado a la línea madre del “modelo cordobés” -obra pública, campo, Estado para los que necesitan y no hablar de lo que no suma- el Panal resguardó su vínculo con un Milei que puede seguir dando buenas noticias con la inflación, y al que necesita para los avales crediticios que sostendrán el plan de obras 25/27 del gobernador Martín Llaryora. La misma posición tendrá el oficialismo provincial si el DNU del acuerdo con el FMI llega a la cámara baja. Hoy se reúne la comisión bicameral del Trámite Legislativo, donde no hay cordobesistas, para empezar a tratar el decreto, y todavía no hay esquema de tratamiento.

La explicación para afuera es que las movidas parlamentarias “ensucian” el tema cripto y que la Justicia tiene que investigar si hay delito, y en ese caso sí avanzar en las responsabilidades políticas. “Hay 130 denuncias en Argentina y cuarenta y pico en EE.UU. sobre el tema $Libra. Ahí tiene que haber celeridad”, manifestaron.

Los diputados que responden a Llaryora y a Juan Schiaretti sí habilitaron ayer en el recinto el debate por la tragedia meteorológica de Bahía Blanca. “Es lo verdaderamente urgente”, aseguraron a este diario. Para ampliar el consenso sobre el temario de ayer, el martes se incorporó un proyecto de emergencia ambiental, económica y habitacional en la ciudad inundada del sur bonaerense, que había sido presentado por la hoy kiciloffista Victoria Tolosa Paz (UP).

La sesión especial había sido convocada la semana pasada por el bloque radical disidente Democracia para Todos, que responde a Facundo Manes, junto a un grupo de diputados de Encuentro Federal (EF), entre los que no estaban los llaryoristas/schiarettistas. La única representante del PJ Córdoba que convocó al recinto y dio quórum fue Natalia de la Sota. Florencio Randazzo, presidente del partido Hacemos de Schiaretti, también. Lo mismo hizo el cordobés Oscar Agost Carreño, un PRO que integra EF, quien fue uno de los que salió a buscar el número de 129 para garantizar la sesión. Además del resto de EF y los radicales de Manes, bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria, la izquierda y el MID, que es aliado de La Libertad Avanza. Al final, se inició con 130.

Sin los dos tercios que hacían falta para aprobar los proyectos que no tenían dictamen de comisión, se cumplió el cometido de no dejar morir el asunto en el Congreso, mantener bajo presión a Milei con el tema cripto y crear una comisión investigadora. Los cuatro cordobesistas, Carlos Gutierrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Brugge, votaron en contra. Como se recuerda, el Senado, con el voto de Alejandra Vigo, rechazó la conformación de una comisión investigadora de la supuesta estafa. La senadora y esposa de Schiaretti dijo en su momento lo mismo: que $Libra es un tema de la Justicia y no de la política. La homogeneidad es uno de los atributos del discurso cordobesista.

El cronograma para la semana que viene es reunión el miércoles de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Reglamento para formalizar la Comisión Investigadora y reunión de Asuntos Constitucionales, más Finanzas y Justicia, para tratar el pedido de informes e interpelación a Karina Milei, con la idea de sacar dictamen y volver a llevar los temas al recinto en búsqueda de la mayoría simple.

Lo que no prosperó fue la activación de la comisión de Juicio Político que pidió el peronista Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria. El dato es que De la Sota volvió a votar separada de su bloque, más cerca del PJ nacional, aún en este delicado tema.