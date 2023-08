Por Felipe Osman

La cruzada nacional de Schiaretti está a punto de dar su primera batalla con un objetivo claro: que el

gobernador se alce como el pre-candidato más votado de las primarias en la Provincia, propósito al que

cuantifican en torno a los 30 puntos.

La intención es que, más allá de lo que su boleta pueda cosechar en otros distritos, el mandatario provincial

pase el filtro del 1,5 por ciento de los votos a nivel nacional sólo con su cosecha cordobesa. Y teniendo en

cuenta de que el electorado cordobés representa algo más del 8 por ciento del padrón nacional, con el 30 por

ciento de los votos cordobeses sobraría para sortear, sin sobresaltos, esa barrera.

No es ninguna novedad que el “tercer tiempo” de Schiaretti debe pelear contra la fatiga que el PJ carga sobre

sus espaldas tras dos campañas sumamente desgastantes en junio y julio, y con la modesta motivación que

genera una boleta que sólo busca lugares en el Congreso, que -sea cual sea el resultado- no repartirá

demasiados activos para el partido.

El peronismo espera una elección sin demasiada afluencia de votantes, en la que la capacidad de movilización

de votantes –el aparato- aumente su peso relativo. Para eso necesita que sus estructuras estén despiertas y

ágiles el día de la votación.

Mientras la campaña ha transitado ante una relativa apatía de las demás fuerzas políticas, que no han hecho

alarde de un gran trabajo territorial, el PJ quiere hacer la diferencia en ese apartado, y ya ha decidido

concentrar sus energías en cinco departamentos en los que necesita alcanzar un buen desempeño: Capital,

Colón, Río Cuarto, San Justo y Santa María.

Capital concentra el 40 por ciento de los electores cordobeses. Ese único dato por sí mismo alcanza para

explicar su vital importancia. Pero en el caso del peronismo es además el distrito que viene de hacer

gobernador a Martín Llaryora, aportando un diferencial de 7 puntos, e intendente a Daniel Passerini, con el

mismo diferencial.

Con Alejandra Vigo al frente de las estructuras del PJ Capital y Llaryora asumiendo protagonismo en la

campaña, los dirigentes territoriales de la ciudad tienen instrucciones de presentar la boleta del gobernador en

puntos fijos y hacer barridos repartiendo el voto a los vecinos casa por casa.

San Justo es otro de los bastiones en los que se afirmará el oficialismo. Es, junto a Capital, el distrito que más

aportó a la unción de Llaryora como próximo gobernador, haciendo una diferencia de 22.000 votos sobre

Juntos por el Cambio entre un total de votos válidos de 127.000.

El último sábado, Schiaretti y Llaryora compartieron una cena con la militancia de San Francisco, de la que el

sucesor de Llaryora en la ciudad, Damián Bernarte, también fue parte. Allí el gobernador prometió obras

emblemáticas para el departamento San Justo si es electo presidente.

Además, los máximos dirigentes del departamento Colón se reunieron el lunes. A excepción de Rodrigo

Rufeil, hubo pleno PJ. Estuvo el intendente de La Calera, Facundo Rufeil, primer dirigente en pedir por

“Schiaretti Presidente” desde Colón Merece Más, sus pares de Malvinas Argentinas y Colonia Caroya, Gastón

Mazzalay y Gustavo Brandan, y la sucesora de este último, Paola Nanini, el intendente de Estación General

Paz, Carlos Borgobello, Eduardo Baldassi, de Río Ceballos, y Carlos Presas.

Las instrucciones fueron claras: abordar la campaña con eje en lo territorial. Repartir votos, recorrer y activar

todas las terminales del PJ con barridos y reuniones en los comandos de campaña.

Colón es un departamento difícil para el peronismo. Si bien lo ganó en las elecciones del 25 de junio, Juntos

por el Cambio tiene alto predicamento entre sus habitantes, y conseguir que el gobernador sea el pre-

candidato más votado no será sencillo. Rodrigo Rufeil, que trabajó para la campaña de Gastón Morán en las

elecciones de Calera, que terminaría ganando la alianza entre Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal

frente a la división peronista, traccionará esta vez la boleta de Sergio Massa.

Santa María también viene de una victoria oficialista el 25 de junio. Allí el schiarettismo se apoya

fundamentalmente en los hermanos Torres, Marcos y Facundo (intendente y ex intendente de Alta Gracia

respetivamente) y Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos. Schiarettistas puros y otrora integrantes de

la “Generación X”, dirigentes sub-50 que respaldaban al gobernador en su decisión de posponer el

lanzamiento de las juntas promotoras “Llaryora Gobernador”, sosteniendo a Schiaretti como su referencia

máxima.

Y finalmente Río Cuarto. Aquí, tanto en el departamento como en la ciudad cabecera se impuso Juntos por el

Cambio en las elecciones provinciales. El objetivo de Juan Manuel Llamosas es levantar ese aplazo

traccionando la boleta de Schiaretti, y para hacerlo se ha puesto la campaña al hombro.

Vale aclarar que su injerencia está en la ciudad, y de manera limitada en el departamento. En el sur, la mesa

que conduce la campaña de Schiaretti está integrada por él, pero también por Carlos Gutiérrez, primer

candidato de la lista, Sergio Busso, ministro de Agricultura, Victoria Busso, legisladora departamental de

Presidente Roque Saénz Peña, y el ministro de Gobierno Julián López.