Por Bettina Marengo

Luis Juez aceptó la invitación del intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y asistió al acto de puesta en valor del Memorial de los Desaparecidos, en el marco del Día Nacional de la Memoria que ayer recordó el aniversario 49 del golpe de estado de 1976 que dio inicio a la peor dictadura cívico militar de la historia argentina. El Memorial fue construido en 2006 durante la gestión de Juez como intendente y desde entonces su fuerza organiza allí el acto del 24 de Marzo. En aquellos años estaba en su apogeo la transversalidad de Néstor Kirchner y el líder del Frente Cívico era un jugador clave de ese armado en Córdoba, con el gobernador De la Sota enfrentado al fallecido expresidente y por supuesto a Juez. Ahora son otros tiempos: el senador está muy cerca del presidente Javier Milei, que impulsa el eje “memoria completa” donde pone las cargas del terrorismo de Estado en las organizaciones guerrilleras que en el 76 ya estaban casi desarticuladas, y no en el accionar ilegal de los represores. Milei no lo hizo solo, sino de la mano del cordobés Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, el think tank de La Libertad Avanza, que ayer sacó un largo video sobre “memoria completa”, de corte negacionista, que fue reposteado por todo el universo libertario y sus aliados y aplaudido por los tuiteros más cercanos al presidente. Laje no goza de las simpatías del juecismo. Aún golpeado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, si crece y con un Milei impredecible en sus elecciones, es un potencial competidor de Juez para la Gobernación en el 2027.

El acto se hizo en el Cementerio San Vicente, donde se ubica el Memorial en homenaje a los miles de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado que fueron sepultados allí, en fosas comunes clandestinas, durante la represión. Juez se presentó con gran parte de su tropa: legisladores, concejales, funcionarios y autoridades del Frente Cívico, un partido que tiene en sus orígenes a un sector del progresismo local refractario al delasotismo.

Con el video de Laje circulando desde la primera hora de ayer, el senador le esquivó a responder sobre la “memoria completa” y sostuvo la postura que tiene desde 2003, pero no disputó con Milei ni lo contradijo, como sí lo hizo el matrimonio Juan Schiaretti-Alejandra Vigo que salieron a repudiar el “negacionismo”. En el entorno de Juez hablan de un “buen acto institucional” y sostienen que por una cuestión generacional el jefe del Frente Cívico no está tan involucrado en el tópico de los ‘70 como otros dirigentes. “Sabemos qué bandera levantar, cuándo y hasta donde sostenerla”, señaló Juez, consultado por la prensa en San Vicente. “El ejercicio de la memoria es diario y continuo”, agregó, tras destacar su propio papel como intendente en el avance de las excavaciones en las fosas comunes por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que posibilitó la identificación de decenas de víctimas de la dictadura. “Sin este enano jetón no se hubiera podido hacer”, afirmó. Lo cierto es que sin la autorización de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano el EAAF no hubiera intervenido, pero Juez se convirtió en el primer apoyo concreto del Estado para avanzar en las investigaciones. “Tomamos la decisión de no mirar para el costado”, resaltó, en una ciudad que, si bien votó masivamente a Milei, logró sostener un movimiento de derechos humanos vigoroso e influyente, y donde, con la única excepción quizás del radical Rodrigo de Loredo, gran parte de las primeras y segundas líneas dirigenciales postearon en sus redes al menos #Nuncamás.

En el Memorial, Juez se sentó entre Passerini, el anfitrión y uno de los que habló en la ceremonia, y la senadora Vigo. También estuvo el viceintendente de la ciudad, Javier Pretto. Fue el cura Mariano Oberlin, representantes de la EAAF, el dirigente Martín Fresneda, concejales de la UCR. El gobernador Martín Llaryora fue invitado, pero no asistió al que fue el evento principal en Córdoba por el 24 de Marzo. Según indicaron desde el municipio, no iba a estar en la ciudad. Envió al jefe del bloque de Hacemos Unidos en la Legislatura, Miguel Siciliano, a la ministra de Capital Humano, Liliana Montero, y a la funcionaria de Derechos Humanos, Tamara Pez. Mirando debajo del agua, es posible que Vigo le escape menos a una foto con Juez, con quien suele compartir estrategia anti K en el Senado, que el jefe del Panal. Llaryora fue muy medido en sus expresiones sobre el 24 de marzo y, como Juez, evitó hablar de “negacionismo” en sus posteos, referidos al ex centro de detención ilegal Campo de la Ribera y a su puesta en valor.

En cambio, como viene sucediendo, el intendente sí remarcó la distancia con el jefe de la Casa Rosada. Defendió el proceso de Memoria Verdad y Justicia y valoró el multipartidismo que convocó el evento organizado por su gobierno. “Que representantes de todas las ideas y formas de participar y entender la política hoy estemos aquí es un paso hacia adelante. Tenemos un objetivo común: defender la democracia y garantizar la libertad. Sólo podemos hacer eso si honramos la memoria, la verdad y la justicia”, expresó. A Passerini se lo vio muy conforme por la convocatoria, cuantitativa y cualitativa. Anunció en su mensaje que de cara al aniversario 50 del golpe de Estado que se cumplirá en 2026, se irá a la integración del Memorial y de Campo de la Ribera como un sitio de memoria e información.

Además de Passerini, en el acto hablaron dos dirigentes que vienen del palo juecista, Vitín Baronetto, ex funcionario de DD.HH de la intendencia de Juez e histórico dirigente de DD.HH, y el exconcejal del Frente Cívico Nando Fernández, ambos víctimas de la dictadura, y la directora de Archivo de la Memoria, María Eleonora Cristina.