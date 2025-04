Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El regalo de Francisco

La periodista dialogaba con el informante sobre el cierre de esta edición, mientras aún se concretaba la misa en honor al Papa Francisco en la Catedral de Río Cuarto.

Informante: Seguro aún se debe estar llevando a cabo la misa en la Catedral. El intendente De Rivas iba a participar y seguramente varios funcionarios.

Periodista: Vi que prácticamente todos hicieron algún posteo en sus redes.

I: No sé cómo habrá sido la convocatoria del resto de los dirigentes en la misa pero me parece muy interesante recordar que, hace menos de dos años, el Papa hizo llegar un presente para la ciudad. Fue en el aniversario 237 de Río Cuarto. Lo compartieron en las redes de la Muni. Está enmarcado y todo. “A la querida ciudad cordobesa de Río Cuarto y a todos sus habitantes, hago llegar mi saludo fraterno y mi bendición. A quienes tienen fe, les pido que no se olviden de rezar por mi. Yo los tendré presentes en mis oraciones para que el Señor les conceda paz, amor y prosperidad”. Me parece que es el mejor regalo que pudimos recibir los riocuartenses en el último tiempo.

P: Coincido. También fue interesante escuchar hoy (por ayer) a varios sacerdotes de la ciudad que tuvieron la posibilidad de conocerlo. No sé si algún dirigente local lo habrá podido visitar en el último tiempo.

I: No en el último tiempo pero es la única que se me ocurre en este momento: Adriana Nazario. Fue junto a José Manuel (de la Sota), hace varios años. Sin dudas, un líder humanista que logró llegar hasta a los que no somos religiosos y hoy nos conmueve profundamente esta noticia. No es poco que la mayoría de los que hoy lo llora no practica la religión. Eso habla de su trascendencia que quizás aún no podemos dimensionar. En un mundo que vira cada vez más hacia la derecha, se va a sentir muchísimo su ausencia.

Foto que incomoda

El periodista consultaba con un informante del peronismo sobre las sensaciones que generó la particular foto de Victoria Villarruel pasando pascuas en Villa Rumipal, donde apareció la actual coordinadora de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, Paula Dalmasso.

Periodista: Inesperado lo de Paula Dalmasso en la foto con la vicepresidenta Villarruel. ¿No?

Informante: La verdad que sí. Desde ya, le digo que generó incomodidad en la Muni.

P: Me imaginé.

I: Pero, ojo, no hubo juicio ni reto. Nada. Entienden que no fue una reunión política, sino una reunión familiar. Es algo de la parte privada.

P: Pero, cuando haces pública una foto así, ya no es más privada.

I: Es verdad. Tengo entendido que no la compartió ella, sino un integrante de su familia. Ahí me parece que está el problema.

P: ¿Y qué hacía ahí?

I: Hay vínculo de amistad entre la vice y parte de la familia de Dalmasso. De hecho, no es la primera vez que comparten lugar. Pero, como le digo, no deberían haber publicado esa foto.

P: ¿Es el único que piensa así?

I: Seguro que no. Que quede claro: ella es una funcionaria pública que trabaja muy bien y lo hace ad honorem. El balance de lo que se hace en su cargo es más que positivo. Pero la foto existe y se hizo pública.

P: Entonces, ¿se desaprueba?

I: No sé. En todo caso, no se comparte. No es algo que guste. Y desde ya, no cayó bien.

P: ¿Salir con Villarruel es el problema?

I: El Gobierno de Río Cuarto viene de organizar un 24 de marzo (Día de la Memoria) donde se ratificó el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia. Estamos al tanto de que Villarruel es una dirigente negacionista. No es lindo quedar pegados así, mucho menos cuando hay especulaciones.

P: ¿De qué tipo?

I: Los conozco a ustedes. Van a hablar del componente libertario de la gestión peronista (risas).

P: Todo siempre se presta a especulación. ¿Usted cree que no hay componente libertario en la Muni?

I: Hay componente riocuartense, gente que quiere lo mejor para la ciudad y justamente el Gobierno nacional no estaría ofreciendo eso. Aunque Villarruel esté peleada con el presidente (Javier Milei), no son figuras de admiración en este contexto.