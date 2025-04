De Rivas aceptó la renuncia de Dalmasso

Aunque desde el entorno del intendente aseguraban que había un fuerte apoyo a la permanencia de la (ahora ex) coordinadora de Educación en el gabinete municipal, finalmente aceptaron el pedido de renuncia de Paula Dalmasso. La ex concejala del oficialismo y ahora ex funcionaria municipal se vio envuelta en un dilema a partir de una fotografía que se tomó junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel durante el fin de semana de Pascuas. La Comisión Municipal de la Memoria había manifestado un enérgico repudio a este accionar y habían pedido que el intendente le exija la renuncia a la funcionaria.

Aunque el mandatario municipal no optó por esa decisión y, por el contrario, respaldó la permanencia de Dalmasso en dicho cargo, la funcionaria presentó su renuncia a fines de la semana pasada. Según pudo saber Alfil, en el Ejecutivo había expectativas de convencer a Dalmasso de que permanezca en el equipo de gobierno pero su decisión fue indeclinable. Durante el fin de semana, la ex concejala manifestó a Puntal que la foto en la que se muestra junto a Villarruel se trató de una reunión íntima con la vicepresidenta que se alojó en la casa de su familia: “Lo mismo hubiera hecho si la vicepresidenta hubiera sido Cristina Kirchner”, aseguró.

Dalmasso -quien ejercía su cargo ad honorem- también había comentado que la Comisión Municipal de la Memoria tiene entre sus integrantes al secretario de Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad y que no se vio respaldada por el funcionario: “En virtud del ataque sufrido hacia mi persona por parte de la Comisión Municipal de la Memoria, como consecuencia de una reunión que mantuve en Pascuas, en mi ámbito absolutamente privado y personal con quien hoy ejerce el cargo de vicepresidente de la Argentina, y dado que esta comisión es financiada por el gobierno municipal y en virtud de que uno de los integrantes es el subsecretario de Educación y Derechos Humanos (Adrián Gutiérrez), es que decido dejar el nombramiento que he venido realizando ad honorem, ya que mi única intención era realizar un pequeño aporte a la educación de Río Cuarto”.

Al comunicar oficialmente la renuncia de Dalmasso, desde la gestión municipal resaltaron que el intendente se había reunido con la funcionaria saliente y que le expresó “su satisfacción y agradecimiento por los excelentes resultados obtenidos y el compromiso demostrado en su tarea de gestión”. También remarcaron que la decisión se produjo “por motivos estrictamente personales, tal como Dalmasso le manifestó al intendente.