Enroque corto

Por Ficha Limpia, la sesión en el Concejo tuvo una notoria tensión

El periodista se aprestaba para tratar de almorzar y seguir con la rutina diaria hasta que sonó el celular. Del otro lado, una opositora en llamas.

Informante Concejo: ¡No se puede creer lo que pasó!

Periodista: Bueno, espere… vamos despacio. Cuente tranquila.

IC: Resulta que la concejala Jéssica Rovetto Yapur presentó un proyecto de repudio por lo sucedido anoche en el Senado con Ficha Limpia.

P: Sí, bien.

IC: Estábamos 15 a 15 porque no vino del oficialismo Ricardo Moreno, pero la cuestión es que ellos se empacaron. Se cerraron con un ‘no, no y no’, nosotros nos juntamos todos, desde el radicalismo, el juecismo, el PRO, la izquierda para respaldar a Rovetto y ellos… nada.

P: Epa.

IC: Entonces votamos y ¡tuvo que desempatar Pretto!

P: ¿Y?

IC: ¡Y rechazó! ¡Votó en contra! Entonces, ¿quieren o no Ficha Limpia?

P: Clarísimo, la dejo porque me está llamando un edil del oficialismo.

Informante oficialista: Escuche, lo de estos muchachos es una locura. En la reunión de labor parlamentaria les dijimos que no había que hacer estupideces, que el miércoles que viene íbamos a terminar de darle forma a las tres iniciativas que hay en la comisión y los que se empacaron son ellos. Aparte, siempre dijimos que después de la Provincia había que esperar qué hacía Nación, ¿qué culpa tenemos que no haya salido allá recién ahora? Pasa que les queda más cómodo eso que decir que hubo un pacto. Le mando un abrazo.

El viaje de los intendentes

La imagen de la diputada Silvia Lospennato, junto a Gastón Marra y la periodista Fanny Mandelbaum en TN en el momento de la votación negativa de Ficha Limpia fue una de las imágenes de la jornada. Sin embargo, hubo otros con gestos similares.

Informante Congreso: Le cuento algo… había dos intendentes cordobeses dando vueltas por acá en el Senado.

Periodista: ¿Ah sí?

IC: Sí, se habían venido para que se aprobara Ficha Limpia.

P: Mmm…

IC: Estuvieron desde temprano Leopoldo Grumpstup, de Pilar; y la conocida intendenta de Anisacate, antes PRO ahora libertaria, Natalia Contini. Lo de Leopoldo tiene asidero porque su localidad fue la primera en toda la provincia en aprobar Ficha Limpia, por eso estuvo desde temprano y se sacó foto con Luis Juez.

P: Ajá.

IC: El tema es que cuando se votó en contra se acabaron las historias en Instagram. Cuentan que en las localidades cercanas a Contini algunos se rieron de lo lindo.

Viene Daer a Córdoba

Días cegetistas en Córdoba. Ayer estuvo el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, quien brindó una charla-debate sobre la situación nacional. Sola suena como un próximo secretario general de la central obrera. La semana que viene también hay visitas.Informante: El 15 de mayo va a estar en Córdoba uno de los secretarios generales de la CGT nacional, Hector Daer, para el Congreso Provincial de Enfermería de ATSA, el gremio de la sanidad del que es titular. En Còrdoba, el titular de ATSA es Ricardo López, que también integra la CGT provincial.

Alfil: Justo cuando está caliente la paritaria con la Provincia por los sueldos del sector en la parte pública.

Informante: Si, pero algunos de los adherentes al congreso son el Ministerio de Salud de la Provincia y la secretaría de Salud de la ciudad de Córdoba. Veremos que dice Daer, tanto de lo local como de lo nacional.

Promesa de vendetta

El periodista llamó al informante gremial, para saber en qué había andado el Suoem esa tarde.

Informante Municipal: Hombre, tampoco me va a llamar todos los días… ¿qué quiere le que cuente? Si en estas asambleas Daniele siempre dice lo mismo…

Periodista: Amigo, no se me enoje. Me cuentan que el centro estuvo complicado por protestas gremiales, y yo lo llamo a usted para afinar algún dato.

I.M.: A ver… sacando lo que es de todos los días… para no repetir le puedo contar dos cosas. La primera, que Daniele está muy monotemático con que en el Ejecutivo “no se metan con los chicos”…

P.: Traduzca.

I.M.: Que le hagan lugar como contratados a los becarios que son hijos de empleados municipales. Es la forma que tiene de “consolidar bases”. Es decir, de que los municipales no se bajen de la protesta y sigan movilizados.

P.: Aja…

I.: Por otro lado, hubo denuncias de amenazas… Ojo, no es un tema menor.

P.: Explíquese.

I.: Algunos de los empleados de las áreas de inspectoría que solicitaron pasar al Ente de Fiscalización y Control dicen haber recibido audios intimidatorios de delegados del Suoem que no quieren que el Ente funcione. Ya le voy a conseguir los detalles, pero esté atento a ese frente.