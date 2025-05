Por Julieta Fernández

El último informe de Recaudación publicado en el portal de transparencia arrojó un crecimiento del 96,1% respecto al primer cuatrimestre del 2024. Pero la tasa de Comercio e Industria ha manifestado una caída en términos reales de aproximadamente 20 puntos en relación a la inflación acumulada. Se trata de uno de los ingresos más significativos de las arcas municipales y esta caída se da, además, en medio de la puja que mantiene el Municipio de Río Cuarto con el Banco Nación.

Al igual que en otros 50 municipios, la entidad bancaria realizó una presentación para que la Justicia declare inconstitucional el cobro de esta tasa. El propio intendente, Guillermo De Rivas, advirtió que, si hay un fallo en favor del banco, la Municipalidad perdería más de $1100 millones mensuales de un tributo que ya forma parte de la estructura económica del Estado municipal hace 20 años. En un contexto en el que ya se registra una fuerte baja en la recaudación de este tributo, dejar de percibir el pago de Banco Nación sería un golpe duro para el Ejecutivo. La caída de la coparticipación y el déficit mensual (que ha llegado a los $700 millones) no trazan una expectativa positiva para el corto plazo.

El fiscal municipal, Ricardo Muñoz, ya lo había planteado en la previa a la primera audiencia que se realizó ante la Cámara Federal de Córdoba, a finales de abril: hay preocupación en relación al efecto dominó que esto pueda generar en las arcas municipales. Si la Justicia le diera la razón a la entidad bancaria, es probable que otras entidades apelen a un instrumento similar para dejar de pagar la tasa municipal de Comercio e Industria en la ciudad. Por ahora, no ha habido presentaciones judiciales que apunten a eso. No obstante, ya se advierten algunos indicadores negativos, ya que la caída de la recaudación en Comercio e Industria no solo se interpreta a partir de la caída de la actividad económica (que afecta a gran parte de los rubros comerciales e industriales) sino también en una disminución del pago por parte del sector bancario.

El informe publicado por la secretaría de Economía habla de un crecimiento en la recaudación del concepto “Otras contribuciones” que llegó al 1044%, seguido del ítem de Tasas, que se incrementó en un 245%. Luego, se ubica la recaudación del Ente Municipal de Obras Sanitarias. Este dato es celebrado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que el ente registró un alto nivel de morosidad en los últimos años y ahora muestra un aumento de su contribución que alcanzó el 232% en comparación con el primer cuatrimestre del 2024. El informe remarca que, por el contrario, el acumulado en 2025 de la contribución de Comercio e Industria, así como el impuesto F.O.D.I.S, se incrementó entre un 22% y un 21% respecto al mes de abril del 2024. Otro ítem que también bajó fue la contribución de Automotores, que no llegó al 30% de incremento y quedó por debajo de la inflación acumulada.

Sin audiencias previstas (por el momento)

Según pudo saber Alfil, la audiencia prevista para el pasado 20 de mayo ante la Cámara Federal de Córdoba se suspendió por un pedido de ambas partes. Por ahora, no está prevista una fecha para la próxima audiencia y tampoco se ha fijado un plazo para reanudar dicho proceso. “Las partes deberán seguir conversando. No hay avances concretos, sin perjuicio del diálogo ya existente”, manifestaron desde la gestión municipal y remarcaron que esto no sería perjudicial para un posible acuerdo, ya que “genera más tiempo para trabajar en eso, sin perjuicio de que la postura de la Municipalidad ya fue expresada por el intendente y es de público conocimiento”.