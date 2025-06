Por Felipe Osman

Un Rubén Daniele modoso participó ayer de la primera audiencia de conciliación entre la Municipalidad y el Suoem. Lejos de la estridencia que acostumbra impostar ante las cámaras, o en presencia de sus representados, el cacique de los municipales mostró un perfil amable y campechano con los funcionarios que Daniel Passerini envió a las oficinas de calle Rivadavia al 600, y hasta les dio la razón cuándo Matías Vicente, subsecretario de Finanzas y Presupuesto, describió la situación económica de la municipalidad.

Por el Palacio 6 de Julio asistieron, además del referido funcionario, el secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti; el subsecretario de Capital Humano, Eduardo Pittarello; y la subsecretaria de Legal y Técnica, Mariana Sayan.

La reunión, pactada para las 11, arrancó pasado el mediodía, y terminó después de las 18. Restando la pausa que las partes hicieron para almorzar, hubo al menos cuatro horas de audiencia que estuvieron casi privativamente ocupadas por divagaciones del gremio, que se debatía, en plena audiencia, si debía mantenerse o no en la mesa de negociación, y si convenía abandonar las tratativas y retomar la protesta. Spoiler: no se levantó.

El resto del tiempo, sirvió para que el secretario gremial, Ariel Quiñone, refrescara los puntos de conflicto, entre acotaciones de Daniele. Todos los reclamos, ya largamente transitados, encontraron las mismas respuestas de la municipalidad.

A la primera cuestión, a saber, el reclamo salarial, los funcionarios respondieron que la dedicación presupuestaria al pago de salarios se mantiene estable, en torno al 40 por ciento, desde 2023, con lo cual carecen de sustento las alegaciones del gremio que acusan a la Municipalidad de ajustar a los municipales.

Los emisarios del Palacio Municipal explicaron -una vez más- que la caída de la actividad económica generó una baja sostenida en la recaudación de Comercio e Industria, y que eso inhibe la capacidad de la ciudad de mejorar los salarios sin desatender los servicios y obras públicas que los vecinos necesitan. En términos relativos, no hay ajuste. Lo que hay es una caída de los ingresos que, equitativamente distribuida, no permite un aumento salarial en lo inmediato.

Daniele no cuestionó esta descripción. Por el contrario, apuntó “coincidimos con los números, pero repartamos un poquito”. La posición de la Municipalidad no se alteró. La respuesta fue que no va a haber una apertura de la negociación hasta que se pague el aguinaldo.

El segundo punto, de los cuatro expuestos por el sindicato, fue giró en torno al Ente de Fiscalización y Control que, en los hechos, absorbe las funciones de buena parte de las Áreas de Inspectoría. El Suoem insiste en que hay una decisión de Passerini de ir en su contra. Los funcionarios recordaron que la ordenanza que creó al ente contó con el apoyo de más de dos tercios del Concejo Deliberante, como lo exige la Carta Orgánica. Y que ninguna política del Estado Municipal está en la mesa de negociación.

Cuestionamientos similares llegaron a la Guardia Urbana, que pasó a estar bajo la órbita de la Justicia Administrativa de Faltas tras la supresión de la secretaría de Seguridad. El gremio dice que la Guardia Urbana labra actas de infracción, una función que hasta ahora está en cabeza de los inspectores municipales. Juan Manuel Aráoz, titular de la Justicia de Faltas, negó que eso suceda.

El último punto que reprocha el gremio es, finalmente, la falta de pases a contrato para los becarios y monotributistas que ingresaron a la gestión en 2020. La respuesta (evasiva) del municipio fue que los pases a contrato se darán solo en la medida en que las razones de servicio lo hagan necesario.

El resultado final fue nulo. Un cuarto intermedio hasta el viernes. Hasta entonces, el Suoem no podrá protestar. Y la Municipalidad compra tiempo para cruzar el 30 de junio y empezar a negociar en julio, esquivando el impacto de una paritaria sobre el aguinaldo. Mientras, se reserva la herramienta de la conciliación obligatoria. Y recién en agosto los municipales verían resultados en sus recibos de sueldo.

La pregunta es si esto marcará una derrota del gremio, o si simplemente cristalizará un acuerdo del Palacio Municipal con la conducción del Suoem. Ayer a la tarde, el gremio dijo que los municipales habían recibido descuentos mínimos, y que además serían repuestos por la ciudad vía planilla complementaria. De verificarse, daría una buena pista.