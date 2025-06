Enroque Corto

El gato y el ratón El periodista devolvió, a su informante, la llamada que le había hecho el día anterior, para que le contara cómo se venía cocinando esa sesión especual. Periodista: Amigo, ¿lo tengo asestado ahí en el recinto, o está atendiendo a otros menesteres? Informante Legislativo: Estimado, con todo el revuelo que hay en el tablero nacional ni me imaginé que fuera a llamarme. P.: Vio como es esto… nosotros tenemos el vicio de quedarnos en la agenda local. Para todo lo demás, sobran oferentes. I.: Ja, ja… Está bien. Por acá, le digo, que hay mucho ruido, pero no está pasando nada afuera del libreto que cualquiera podría haber escrito antes de que arrancara la sesión. De un lado, el peronismo carga contra los opositores, a los que pretende incomodar haciéndolos votar un proyecto de declaración manifestando la preocupación de la Legislatura de Córdoba por la falta de financiamiento del Sistema Educativo Universitario, a cargo del Gobierno Nacional. P.: Ajá, de manual… I.: Y del otro lado, desde luego, la oposición diciendo que apoya la manifestación, pero buscando traer el diálogo a la arena local, hablando de deficiencias en el sistema educativo provincial, de falta de infraestructura, de los magros salarios docentes… Y, desde luego, el peronismo defendiéndose. P.: El eterno retorno de las sesiones especiales. I.: Usted lo ha dicho…

La Mediterránea y una mesaza La Fundación Mediterránea va a celebrar su aniversario número 48 con un almuerzo de alto nivel que se realizará en un coqueto hotel de Salsipuedes el lunes 23 de junio.Informante: Tres invitados especiales: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el diputado y titular de la comisión de Presupuesto, Jose Luis Espert, que es candidato a diputado libertario por provincia de Buenos Aires y el extitular de Anses y exministro de Finanzas de Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano. Alfil: Altos perfiles todos. Y por supuesto, ¿autoridades locales, provinciales, etc? Informante: Muchos invitados. Es el lunes 23 de junio y la anfitriona María Pia Astori espera el sí de muchos.

Reacción de Natalia de la Sota a la condena de Cristina

Informante: Paso rápido a traerle información, porque con la condena de Cristina hay una tormenta de expresiones. Y digo tormenta porque el panorama es complicado. Me hace acordar a lo que pasó, salvando las distancias, en Brasil con Lula.

Periodista: Ni me diga, estamos atentos pero queda evidenciado cuanto odio hay en la Argentina. Le aseguro que nos dirigentes que tienen dotes de estadistas, aunque sean opositores, cuestionan las formas, pero no lo van a decir. Pero vayamos al grano. ¿Quién habló?

Informante: Natalia De La Sota salió con un texto interesante. Y mire que el Gallego no la quería a Cristina, y la propia Natalia se ha expresado muy en contra del kirchnerismo, pero este puto de vista es muy completo. Para mí, es un acto de madurez político. De la Sota dijo: "La democracia y la paz son los valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como este en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país.

Es triste ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida. Pese a tantas diferencias que públicamente he manifestado a lo largo del tiempo, hoy lo digo con claridad: tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia. En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina".