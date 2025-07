Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Negro y Alaniz, a juicio

La periodista dialogaba con el informante sobre el pedido del fiscal federal, Rodolfo Cabanillas, quien requirió la elevación a juicio de la causa que investiga la usurpación de terrenos fiscales. El hecho involucra al ex intendente de Holmberg, Miguel “Minino” Negro y el ex candidato a intendente de dicha localidad, Ignacio “Cotorra” Alaniz. Según informó Puntal, Negro y Alaniz serían considerados instigadores de la usurpación de terrenos fiscales y habría otras tres personas consideradas coautoras del delito.

Informante: Fuerte arranque de la semana, ¿no? Enterarnos que el “Minino” y el “Cotorra” Alaniz van a juicio. Por lo menos de parte de Negro, me parece que termina empañando mucho su salida de la gestión, después de haber sido intendente durante 40 años, es una lástima que se vaya con esta mancha.

Periodista: Con la vorágine diaria, me había olvidado que estaban procesados. Fuerte noticia.

I: El caso tiene muchas aristas para entender bien cómo operaron los distintos actores. Lo que está claro en el planteo del fiscal es que, después de que varios vecinos hicieran la denuncia por la ocupación de los terrenos, Negro también la hizo. Pero no fue hasta que el tema llegó a los medios y a la Justicia que optó por hacerlo. Tampoco se puede obviar la conferencia que hicieron para “atajarse” desde la Muni y decían que todo era una “movida política de sus adversarios”. Algo que rápidamente se pudo contrastar cuando salió el video de Alaniz, en “cámara oculta”, instando a algunos vecinos a que tomen los terrenos y, si él ganaba, prometiendo que se comprarían las tierras y ellos, los usurpadores, iban a tener prioridad.

P: Creo que si eso saliera ahora se diría que es Inteligencia Artificial.

I: Sin dudas. Y fue un culebrón. Todo en medio de la campaña electoral. No había medias tintas. Se sabía abiertamente que Minino no quería que gane (Maximiliano) Rossetto.

P: Me acuerdo. Hasta lo llegó a decir en algunos medios. Estaba muy enojado porque, por ejemplo, el gobierno provincial y el de Río Cuarto apoyaban al adversario que terminó destronando a su espacio.

I: Es así. Lo digo con sinceridad, es una lástima que Minino se haya puesto en esta situación. Más después de haber sido noticia en todo el país por ser el “intendente récord” desde el retorno de la democracia y por su “austeridad” y no cobrar sueldo. A veces se me cruza por la cabeza el famoso “efecto mariposa”.

P: ¿Qué se pregunta? “¿Qué hubiera pasado si ganaba Alaniz?”

I: No. Más bien, “¿Qué hubiera pasado si salía la “re-reelección”? Para reflexionar…

“Se viene algo grande…”

El periodista dialogaba con el militante peronista sobre lo que dejó el aniversario de la gestión De Rivas.

Periodista: Le soy sincero, esperaba más sorpresas para los días del aniversario.

Militante: ¿No le alcanza con todo lo que se mostró?

P: Es que alguno me vendió que anunciaban algo fuerte.

M: Tenga cuidado con lo que le venden. Pero, espere, quedan algunas cosas por contar todavía. Se viene algo fuerte…

P: ¿Fuerte cómo?

M: Fuerte en inversión, en impacto, en ruido. Es algo que se viene mencionando desde hace tiempo, pero que está más cerca que nunca de hacerse realidad.

P: Pero, ¿qué es?

M: No puedo decirle mucho, solo que es de infraestructura deportiva y cultural.

P: ¡Epa! ¿Se viene el famoso “Super domo”?

M: No se adelante. Habrá sorpresa.







Marca personalizada

El dirigente peronista, alejado del oficialismo local, se acercaba al periodista para hacerle un comentario sobre la presentación del proyecto por medio del cual el Gobierno local busca componer la marca de ciudad.

Dirigente: ¿Vio lo de la Marca Ciudad?

Periodista: Estuve siguiendo la presentación. Por lo que entendí, buscan que la ciudad esté a la altura de otras ciudades importantes y que pueda aportar en términos de venderse al resto del mundo.

D: Entendí lo mismo, pero se me ocurren varias cosas para identificar a la ciudad. Lamentablemente, ninguna está tan buena (risas).

P: ¿Se viene una humorada?

D: Es que, si le pregunta a la gente, puede decir que es la ciudad de los vientos o de los puentes. Depende del partido que consulte, le pueden dar otra respuesta. La ciudad de los baches, por ejemplo.

P: Ahí estaba el toque de maldad (risas).

D: Pero es cierto. Ya nos define esto.

P: Somos una ciudad universitaria también. Un núcleo regional, puertas abiertas para todos los que vengan.

D: ¡Aburrido!

La puja por Ramón

El informante le acercaba al periodista un dato respecto a los asistentes al encuentro del pasado viernes entre referentes barriales y el intendente Guillermo De Rivas.

Informante: Che… no sé si le llegó, pero hubo algunas presencias llamativas en la reunión del intendente con los referentes de copas de leche y merenderos. Me llamó la atención que no hayan publicado nada…

Periodista: Me pasaron algunas fotos, pero no la lista de invitados. ¿A quién vio?

I: Ramón Contreras, “Ramoncito”. Fíjese en la publicación que subió la Muni hace un rato a redes y aparece casi en todas las fotos. ¿No vio?

P: ¡No! Pero, supongo que era uno de los que seguro iba a estar en esa reunión.

I: Claro, pero el detalle es que se lo están tironeando todo el tiempo. ¿O no se acuerda que hace unas semanas apareció en una foto con Laura Soldano (La Libertad Avanza)?

P: ¡Cierto! Publicamos algo de eso.

I: Bueno, entonces se dará cuenta que se lo tironean. No sé si se dan cuenta, porque imagino que la Muni lo invitó como uno más de los tantos referentes barriales. Pero lo de mostrarlo en las fotos me dio la pauta de que es una reacción a lo que hizo la libertaria Soldano. Por lo que se vio esa vez, quisieron dar la idea de que Ramoncito se había afiliado al partido del presidente Javier Milei.

P: Puede ser. Pero calculo que Contreras tiene fotos con todo el mundo. Hasta con radicales…

I: Es cierto eso. Como figura sobresaliente de los que trabajan para ayudar a las barriadas, es obvio que todos quieren hacer ver que está con ellos.

“Mi lugar, mi sueño 3” para los municipales

El dirigente le compartía a la cronista la información sobre el lanzamiento del programa “Mi lugar, mi sueño 3”, una política habitacional destinada a los trabajadores municipales afiliados al SUOEM Río Cuarto.

Dirigente: No me esperaba esta noticia para los municipales pero me parece interesante. Se busca facilitar más de 50 lotes con los respectivos servicios. Están en el barrio Alberdi. En tiempos como estos, creo que es una política bastante acertada. Esperemos que se pueda concretar lo antes posible. Es para los afiliados al SUOEM.

Periodista: Seguramente calma las aguas ante cualquier posible conflicto salarial.

D: No debiera influir, aunque entiendo que haya algunos que piensen eso. De Rivas tuvo que bancarse muchos dardos en lo que va de este año pero el tema de los municipales no ha sido uno de ellos. A menos que ocurra algo muy grave, no creo que ese sea un frente por el que deba preocuparse. No por ahora…