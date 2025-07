Revival radical: Jure lideró un efusivo acto político y apunta a octubre

Por Gabriel Marclé

Tal como había anticipado Alfil, el pasado martes por la noche se produjo un hecho político relevante con la reaparición en escena de Juan Jure. Después de varios años, el exintendente y exlegislador provincial fue el centro de un acto político realizado en el marco de un locro por el Día de la Independencia, aunque con un trasfondo más claro: los primeros pasos de la campaña rumbo a las legislativas de octubre, donde el radicalismo busca construir una opción competitiva. Desde Río Cuarto, Jure volvió al ruedo para instalarse como líder regional de los radicales que se oponen tanto a la gestión presidencial de Javier Milei como a una eventual alianza de la UCR con La Libertad Avanza.

“Vamos a volver a ser lo que nunca debimos dejar de ser en la Unión Cívica Radical: el partido que defiende a los que menos tienen, el partido que defiende la educación pública, el partido que defiende a los jubilados, el partido que llora cuando ve a un chico que no tiene zapatillas para ir a la escuela”, expresó el exintendente de la capital alterna, en un encendido discurso que sirvió de cierre para un evento que tuvo una notable asistencia: unas 600 personas, según informaron los organizadores, colmaron el salón del Círculo de Oficiales de la Provincia de Córdoba.

En días donde el radicalismo empieza a caminar hacia las urnas —primero internas, luego legislativas— desde el Imperio sonó una de las primeras expresiones fuertes de un sector partidario que busca ponerle un freno a las ideas libertarias y reflotar la identidad radical en Córdoba. Lo llamativo es que esa tarea la encabece alguien que estuvo prácticamente exiliado de la política activa en local y cuyo último rol activo -legislador provincial- concluyó en diciembre de 2023. Evidentemente, el centenario partido carece de figuras movilizadoras, algo que Jure pareció poner de relieve con la masiva convocatoria del martes.

“Pido que nos pongamos de pie, que salgamos con ilusión, con fe, con voluntad. Les aseguro, como cuando nadie creía en nosotros, que, diciendo la verdad, mirándolos a los ojos, reconociendo nuestra historia y honrando a los hombres que dejaron su vida pensando en la gente, podemos lograrlo”, exclamó entre aplausos.

Su reaparición también incluyó referencias a la situación local, especialmente al recuerdo de las críticas que recibió durante su última gestión municipal. Afirmó que, como intendente, le tocó decidir “si arreglábamos los baches para que no me putearan o si seguíamos asistiendo a los que menos tenían”, en alusión a la campaña con la que el peronismo de Juan Manuel Llamosas ganó la elección de 2016. En ese marco, sentenció: “Como debe hacer un radical, elegí hacer lo que se debe hacer y no pensar solamente en cómo ganar una elección”.

En su entorno aseguran que el “Turco” no será candidato, aunque persisten las dudas. Afirmó que trabajará “desde el lugar que me toque” y definió el acto del martes como “el kilómetro cero de comenzar una nueva historia en la ciudad de Río Cuarto”. Aun así, pareciera ser que la referencia es más a 2025 que a 2028. “Con las cicatrices que he tenido que curar en silencio, acompañado de los que me quieren, estamos de pie. Estamos dispuestos a salir a caminar cada calle de esta ciudad”, dijo sobre su papel.

Más allá del protagonismo de Jure, también participaron los legisladores provinciales Dante Rossi y Sebastián Peralta (exintendente de Tulumba), figuras destacadas entre los dirigentes que asistieron al locro del martes a la noche.

“Con la motosierra no se negocia: el radicalismo defiende lo público”, lanzó Rossi, una de las frases que sintetizaron el espíritu del encuentro: marcar que la UCR no tiene “nada que ver” con La Libertad Avanza.

El 9 de Julio de Parodi

Mientras Juan Jure encabezaba su acto político, Gonzalo Parodi también reaparecía en escena. Compartió imágenes de una reunión con su equipo y organizaciones sociales, con el objetivo de “profundizar las discusiones que pondrán a Río Cuarto en el centro de la escena”.

Aunque el encuentro fue semanas atrás, eligió publicarlo justo en plena efervescencia radical. Una forma de retomar presencia local y revivir su proyecto tras la derrota electoral.

Parodi busca consolidarse en un escenario con margen para crecer, sobre todo por el desencanto con el primer año de gestión de De Rivas. De cara a las legislativas de octubre, su grupo político se activa: suena como posible integrante de la lista radical, aunque por ahora se mantiene al margen de la movida de Jure. Incluso, se lo ubica en la vereda opuesta. Aun así, algunos no descartan una confluencia tras las internas.