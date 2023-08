De la Sota a Brasil: gesto a Massa pero hasta octubre con Schiaretti

La diputada nacional Natalia de la Sota se subió el domingo al avión con Sergio Massa y su comitiva rumbo al Brasil de Lula da Silva, en el marco de un viaje del ministro/candidato que marca el inicio de la reactivación de la campaña de Unión por la Patria de cara a las presidenciales de octubre.

Massa acababa de anunciar una batería de medidas peronizadoras para paliar el impacto en los trabajadores y jubilados de la inflación y la devaluación post PASO del 22%, con la obligación de crecer y evitar que crezca el ultra derechista Javier Milei, y así forzar una segunda vuelta en noviembre. De la Sota venía de diferenciarse de sus pares cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca en el voto en la cámara baja por la Ley de Alquileres: junto al bonaerense Alejandro “el Topo” Rodríguez jugaron en contra de la posición unificada de Juntos por el Cambio y el cordobesismo y acompañaron al oficialismo del Frente de Todos.

El escudo de la cordobesa fue que sus orígenes justicialistas le impedían dejar al inquilino sin herramientas frente a una negociación cuatrimestral del costo del alquiler, aunque el telón de fondo es cierto cansancio por la simetría del voto cordobesistas en el Congreso con el de Juntos por el Cambio, algo que se viene dando desde hace bastante tiempo, con conversaciones en las oficinas de Mario Negri incluidas.

Nada es lineal, y la foto de ayer en Brasilia no implica que la diputada cruce el charco para embanderarse en la campaña del tigrense, al menos no en esta etapa del proceso electoral. Son gestos, pero hasta una eventual segunda vuelta, la dirigente oriunda de Capital mantiene su idea de no jugar en contra de la candidatura presidencial de Juan Schiaretti ni irse de un espacio, Hacemos Unidos por Córdoba, que creó su padre, el fallecido exgobernador José Manuel de la Sota. En cualquier caso, se trata de ratificar su origen peronista frente a la propuesta globalizadora del PJ cordobesista.

A la legisladora nacional le llegó la invitación para asistir a la cumbre con Lula como miembro del grupo parlamentario de los “amigos de Brasil”, aunque también recibió un convite del despacho de Massa. Habló del tema con Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, alter ego del gobernador y cabeza de lista de diputados nacionales de Hacemos por nuestro País. Le dijo que le parecía atinado aceptar la invitación por el vínculo de su padre con Da Silva y con Brasil, de donde fue embajador. El riocuartense se lo comunicó al jefe del Panal.

El argumento de la diputada es que la comitiva massista no incluyó alta presencia de kirchneristas, con quienes tiene más diferencias que con el peronismo nacional no K. En verdad, se codeó con el embajador Daniel Scioli, la secretaria de Energía, Flavia Royon, el de Agricultura, Juan José Bahillo, y el de Industria, José Ignacio de Mendiguren. También estuvieron el presi dente de Enarsa, Agustín Gerez, y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri. A ellos se sumaron el intendente de San Fernando (Buenos Aires), Juan Andreotti, y el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés.

“El Topo” Rodríguez, que también viajó, aclaró que se trata solo de un contacto institucional y que su postulante presidencial sigue siendo Schiaretti, aunque la lista de diputados por Buenos Aires que él integraba no pasó el filtro de las primarias. De la Sota también esgrimió que Schiaretti calificó bien el ingreso de Argentina al grupo Brics que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández, paso que criticaron tanto desde Juntos por el Cam bio como Milei, que consideran que no deben hacerse acuerdos comerciales con “naciones co munistas” como China y Rusia, miembros del grupo.

La reunión de Massa con Lula y con su ministro de Economía, Fernando Haddad, fue para avanzar en un acuerdo para que Argentina pueda pagar al vecino país importaciones a través del swap acordado con China, en el marco de un temario que incluye Brics aunque con cautela, el massismo festejó la foto en Brasilia con la hija del ex aliado del jefe del Palacio de Hacienda.

Con el antecedente de la foto con Alberto Fernández y el tigrense en 2019, a Natalia el massimo la viene buscando para sumar por fuera del exfrentetodismo cordobés, como lo hicieron Scioli y Wado de Pedro en sus etapas de proto candidatos. El apellido De la Sota pretende ser para Massa un abracadabra con los intendentes y los electores del in terior provincial en su necesidad de al menos duplicar para octubre el 8,6 por ciento que le dio Córdoba en las Paso. Ese voto debería salir de los 27,5 puntos que Schiaretti captó en las Primarias, de modo que se viene una operación “voto útil” en lo que queda de campaña en este distrito. Massa va a venir varias veces a tierras mediterráneas para eso.

Atento, ayer el schiarettismo comenzó la reorganización de la campañas para neutralizar las necesidades no solo de UP sino también de Patricia Bullrich y de Milei, tal como adelantó Alfil en su edición del lunes.

En el entorno del jefe del Frente Renovador aseguran “no querer comprometer” a la diputada en su posición actual con Schiaretti, calificaron la novedad de “hecho positivo” que puede mover la campaña de UP: creen que el gesto es un paso que facilitará las cosas a intendentes schiarettistas/llaryoristas que dudan en trabajar para Massa. Algunos de ellos estuvieron en el almuerzo que el ministro y candidato encabezó el viernes en Villa María, desde donde lanzó señales para un gobierno de unidad na cional y, en ese marco, le hizo ostentosos guiños a Schiaretti y Martín Llaryora.