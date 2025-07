Nada se resiste a una tarde poética

Por Gabriel Abalos

Cita con los poetas

A las 19, en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375), la rueda del ciclo Palabras de Poeta cumple una nueva vuelta y se detiene para producir un grato encuentro con autores referenciados a Córdoba y a la poesía. Una poeta y dos poetas serán los encargados de compartir puñados de escrituras de sus respectivas obras, para ampliar los matices de nuestro horizonte sensible.

Camila García Reyna, reúne a su juventud una serie de créditos: es también editora especializada en escritura creativa y poesía, formada en Letras Modernas y Corrección Literaria en la UNC, y una obra que, desde 2013, explora el lenguaje, la memoria, la identidad, desde lo colectivo. Ha publicado Poemas para después de que te fuiste (ed. Venteveo, 2013); Poemas para ser leídos en voz alta I, II y III (ed. Gráfica 29 de mayo, 2014); Cartas a Margarito Primavera (narrativa infantil, condición 2015); Lirios caminantes. Poemas para las hermanas (ed. Flor de Luna, 2019) y Elemental (poesía - cianotipos, ed. Cielo Invertido, 2020), que obtuvo el Premio Burnichón a libro mejor editado en Córdoba 2020-2021.

Raúl Tamargo nació en Buenos Aires en 1958 y reside en Córdoba. Lo definen nítidamente el ser escritor, librero y bibliotecario. Además de haber hecho una vida en la literatura infantil y juvenil, tanto en la escritura como en la coordinación de talleres, actualmente está al frente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sede Juan Filloy, de Córdoba. Esta tarde muestra su dimensión de poeta y brinda su palabra. Ha publicado los poemas Los otros cómo juegan, Bs. As., 1995 y la novela infantil Por la ventana de Sol, Quito, 2001 (Premio “Julio C. Coba”, editorial Libresa, Ecuador). La editorial Alción, de Córdoba, publicó sus cuentos breves El hilo del engaño, 2014, y la novela Más que nada, 2017.

El tercer invitado de la tarde es el poeta, narrador y dramaturgo (además de Doctor en Ciencias Geológicas y docente universitario) Marcelo Fagiano. Nacido en Río Cuarto, en 1959. Ha sido integrante y fundador del grupo de poesía callejera Poetas del Aire de 1991 a 2002. Ha publicado teatro desde 1993, y sus poemas Jeroglíficos en la arena aparecieron por Editorial Sociedad de los Poetas Vivos, Buenos Aires, en 1997. En poesía publicó Las florecillas del diablo (Editorial Cartografías, Río Cuarto, 2009), La sed de Heráclito (Editorial del Dock, Buenos Aires, 2017), Guardianes de cenizas (Editorial La yunta, Buenos Aires, 2021).

Con la coordinación de Hernán Jaeggi, fundador del ciclo Palabras de Poeta, y de la autora Gladys Alazraque. Entrada libre y gratuita.

Detenerse a escribir

La editorial Clarice ha sumado a su colección poesía lo que Nelson Specchia, responsable del sello, describe como el “debut bibliográfico” de John Steven Wyse, argentino, emprendedor, residente en Roma, director de Estudios de Posgrado en la Escuela Europea de Economía. Clarice publica una colección de poemas de Wyse titulada Uno a uno. El título devela la sencillez con que el autor ha ido sumando sus anotaciones. “Uno a uno es como fue naciendo esta colección. Fue concebida mientras iba en tren; esperaba mi vuelo siguiente en un aeropuerto; y, con mayor frecuencia, cuando trabajaba en mi casa. Dondequiera que pudiera exprimir una idea de valor poético, me detenía a escribir”. Sobre los inquietudes en que suele detenerse, agrega que “tienen que ver con escenas simples de vida cotidiana, reflexiones que exaltan lo extraordinario que aflora en lo ordinario. La naturaleza, los fenómenos políticos, las relaciones humanas, son algunos de los temas que trato”.

Para esta tarde a las 18.30, en el Cafetín Quo Vadis (Avellaneda 1423), John Steven Wyse ha pactado un diálogo con Nelson Specchia para el ritual de bienvenida al libro. Expresa el autor que “nada poético puede nacer de un ser que se cree con derecho de juzgar a los demás: la poesía no juzga, observa y describe, como lo hace en este libro”.

Las vidas de un teatro

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se inaugura hoy a las 18 la exposición Huellas escenotécnicas, 30 años de Tres Tigres Teatro. El colectivo exhibe producciones vinculadas a la quince obras estrenadas por Tres Tigres durante tres incansables décadas. Se centraliza en la plástica y el arte visual para la escena, dispositivos que incluyen diversos objetos, elementos, colores, telas, escenografías, vestuarios, instrumentos, muñecos, fotografías, videos. Todos elementos que le dieron un sello visual a cada una de las puestas.

Se puede visitar hasta el 6 de agosto, de 10 a 19. Entrada libre y gratuita.

Mañana llega Kafka

Desde este miércoles a las 18.30 en el Cabildo (Independencia 30), la figura Kafkiana del propio Franz Kafka se podrá conocer un poco más. Kakfa Ilustrado se llama un programa expositivo y de actividades organizado por el Centro Cultural España Córdoba en conjunto con el Goethe-Institut Córdoba y AECID. Presentará dos exposiciones que invitan a redescubrir la obra del célebre escritor checo, a través de la mirada de destacados ilustradores. Roberto Maján (España) muestra Kafka en imágenes, una interpretación de títulos destacados del célebre autor en colores vivos y tono onírico. Y, por su parte, Nicolas Mahler (Austria) presenta Komplett Kafka, un cómic que recorre escenas de la vida y obra del autor de una forma ingeniosa y conmovedora.

La inauguración incluirá, además, micro animaciones de relatos literarios, con la obra El Procedimiento, del Teatro de Ilusiones Animadas dirigida por Santiago San Paulo. Se trata de una versión libre de El Proceso, donde un pequeño muñeco de 20 cm recorre una escenografía construida dentro de una cajonera. La propuesta combina actuación, animación de objetos y muñecos. La entrada será libre y gratuita.