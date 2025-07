Enroque corto

La regla no se rompe

El diputado Carlos Gutiérrez fue consultado sobre la candidatura de Juan Schiaretti y el armado de listas. Qué respondió.

Informante: Como se imaginará, evitó adelantar definiciones sobre las candidaturas y ratificó el liderazgo del gobernador Martín Llaryora en la toma de decisiones.

Periodista: La regla de que quien gobierna define la listas.

I.: “La estrategia electoral la definirá el Gobernador, como siempre lo hizo nuestra fuerza”, dijo el diputado. “Ningún técnico revela su estrategia antes del partido, y en este caso el técnico es el gobernador Martín Llaryora. No creo que anticipe sus decisiones antes de tiempo. Eso forma parte de nuestra tradición política en Córdoba”, agregó.

P.: No sé por qué no me sorprende esa respuesta (risas).

Pesar por la "Locomotora"

La muerte de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Olivera, víctima de un ACV a los 47 años, motivó mensajes de condolencias de todo el arco político. Incluido el cordobés.

Informante: Nadie quiso quedar al margen. El gobernador Llaryora y el intendente Passerini, entre muchos otros, saludaron a la familia de Locomotora y expresaron condolencias. Alfil: Una figura popular que muere joven, que se hizo a sí misma, en plena actividad política porque era convencional constituyente de Santa Fe,cómo no saludar. Informante: Así es, tal cual. Y amiga y cercana a Patricia Bullrich, muy popular en Córdoba. Cómo no saludar.

Vidal llegó a Córdoba y hoy comparte actividad con Giordano La que está en Córdoba con una agenda cargada es la diputada nacional por el PRO, María Eugenia Vidal. Por esto, el informante amarillo llamó al periodista. Informante PRO: Vino con todo, Mariu… Periodista: ¿Ah sí? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es la agenda? IP: Y, mire… se reúne hoy con los chicos de La Generación, el grupo que integran los jóvenes sub-45 del equipo amarillo, que tienen muy buena relación con algunos gobernadores como Nacho Torres. Ahí recuerde que está Máriam Monguzzi. P: Sí. IP: Para mañana (por hoy) estará en la Fundación Pensar, que tendrá la apertura a cargo de Soher El Sukaría cerca de las 10 y después habrá un panel de economistas entre los que sobresalen dos, Hernán Lacunza y Osvaldo Giordano. P: ¡Epa! ¿Con Giordano? IP: Sí, Osvaldo es un tipo muy escuchado. Recuerde que está al frente del equipo económico de la Fundación Mediterránea, pero además ya se mostró en algún momento con el PRO. Como en la campaña 2023… P: Sí, no recuerde mucho eso por las dudas. IP: Tiene razón. Y el cierre de la Fundación Pensar va a ser Vidal a cargo, así que esta es la agenda completa. P: ¿Se pinta de violeta ella? IP: Le mando un abrazo.

Si, pero…

El informante juecista charlaba con el periodista de temas varios, cuándo su interlocutor aprovechó de preguntarle cómo veían el aumento de jubilaciones.

Informante Juecista: Mire, es una buena noticia, pero no podemos dejar de remarcar las cosas que ha hecho este oficialismo con las jubilaciones y cómo se ha manejado desde hace muchísimos años en esta materia…

Periodista: Es un anuncio fuerte… por poco no se duplican…

I.J.: Estamos en campaña, claramente están haciendo uso de esto para ir allanándole la cancha a Schiaretti y que se anime a subirse a la boleta…

P.: Bueno… y no es un argumento menor… mucha gente debe estar muy contenta…

I.P.: Pero no hay que olvidarse de que durante los últimos 26 años el gobierno peronista no solo no ha solucionado los problemas estructurales de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, sino que ha contribuido a su deterioro progresivo. La eliminación paulatina del derecho al 82% móvil y la sanción de la Ley 10.694 durante la pandemia representan un grave retroceso. Hoy, los jubilados cobran apenas un 67% móvil, situación que califica como uno de los mayores atropellos históricos contra quienes tanto han trabajado...

P.: Entiendo… pero, para pasar en limpio… ¿el Frente Cívico apoya la medida?

I.J.: El Frente Cívico acompañará y apoyará cualquier propuesta seria que mejore las condiciones de vida de nuestros jubilados, pero también seguirá denunciando las malas gestiones y las injusticias cometidas. Queremos que el Gobierno provincial asuma su responsabilidad y trabaje para reparar este daño histórico y garantizar un sistema jubilatorio justo, digno y sustentable….

P.: O sea, ¿apoya?

I.J.: Sí, pero…