Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La etiqueta de principiante

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, quien le compartió un posteo del ex concejal peronista, Armando Chiappe. El ex edil recordó cuando propuso que los conductores principiantes lleven un cartel de aviso en su vehículo durante un período de tiempo. “La oposición y cierta prensa salieron a pegar por ‘estigmatización. Nunca se aprobó pero ahí anda en la calle porque la realidad es superior a la idea”, señaló.

Informante: Chiappe salió orgulloso a recordar una propuesta suya que no tuvo cabida en su momento pero que algunos conductores de la ciudad ya la implementan: llevar el cartel de “principiante” cuando se obtuvo recientemente la licencia de conducir.

Periodista: ¿Cuándo fue esa propuesta? No la recordaba.

I: 2017. Ahora que se habla mucho de la necesidad de fortalecer la educación vial, no parece una mala iniciativa. En su momento, Chiappe citaba el ejemplo de otras ciudades que ya lo habían implementado. No creo que el problema actual tenga que ver exclusivamente con los “novatos”. Es mucho más complejo. Pero todo suma.

P: ¿Capaz la reflote alguno de los concejales que está actualmente?

I: No he escuchado nada al respecto pero podría ocurrir. La propuesta planteaba que podían ser entre 6 meses y un año y además no establecía que fuese obligatorio sino optativo. En ese momento, se planteaba que el Edecom evalúe la implementación luego de un año y, de acuerdo a eso, decidir si continuarla o no. Ahora ya no existe el Edecom como tal pero no veo por qué no podría implementarse…







Dova ¿se suma a la campaña?

La periodista dialogaba con el militante peronista sobre la presencia del ex secretario de Gobierno y ex tribuno de cuentas, Mauricio Dova, en las últimas reuniones del PJ local.

Militante peronista: Ni los más detractores de (Mauricio) Dova pueden negar que se ha recorrido prácticamente toda la ciudad. Y lo sigue haciendo.

Periodista: Hace rato veo que comparte fotos con vecinos de distintos sectores. No veo nada muy distinto a lo que hacía cuando era tribuno de cuentas y caminaba la ciudad. Tenía slogan y todo.

M P: Es básicamente lo mismo pero le acoto que hace poco estuvo en una reunión del PJ centro, que es donde se planteó todo el trabajo territorial para las legislativas de este año. Es toda una señal de que va a estar jugando para el gobierno provincial, al igual que lo hizo durante la campaña a gobernador del 2023.

P: Claro, en esa época lo recuerdo en varias actividades de campaña.

M P: Hay algo que no muchos recuerdan pero yo lo he hablado con varios compañeros. Sí, Dova hizo campaña por Llaryora pero prácticamente no nombró a Llamosas, que en ese momento era candidato a legislador. El primero de la lista y era nuestro intendente en ese momento. No sé por qué razón lo “neutralizó”. Igual, no le voy a caer solo a él. A muchos les faltó poner garra en esa oportunidad. Así nos fue en la ciudad…

P: Y ahora que se habla de Llamosas como posible candidato, ¿cómo cree que va a actuar Dova?

M P: Si hay algo que no puedo hacer es futurología. De ningún dirigente y menos de Mauricio (risas).