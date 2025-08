Por Francisco López Giorcelli

En un contexto adverso para la educación pública, con un presupuesto nacional congelado en términos reales desde 2023 y sin señales concretas de reactivación por parte del Gobierno de Javier Milei, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) insiste en abrirse a la comunidad. No solo con discursos: lo hace con hechos. La Muestra UNC 2025, que se llevará a cabo entre el 2 y el 4 de septiembre, vuelve a mostrar que la casa de estudios más antigua del país no cede ni un milímetro en su rol estratégico de formación, movilidad social y desarrollo científico.

Miles de estudiantes del último año del secundario serán bien recibidos en Ciudad Universitaria, donde se informarán sobre carreras, tecnicaturas y oficios, y tendrán contacto con los servicios de bienestar estudiantil, con quienes establecerán su primer vínculo con la vida universitaria.

Lo que se demuestra con este tipo de actividades no es solo una oferta académica, sino una idea de país: uno donde el acceso al conocimiento no dependa del nivel de ingresos, donde la educación sea un derecho, no un privilegio.

Para Matías Lingua, secretario de Bienestar Universitario y Modernización, la muestra es el evento institucional más importante del año. “Para nosotros, es una instancia clave porque nos abrimos a la comunidad y les mostramos que estudiar en la UNC es posible”, señaló. Y agregó: “Acá se ve que la universidad no es solo una carrera: hay deportes, cultura, apoyo académico, becas, comedor, residencias... la vida universitaria completa, que se puede transitar con acompañamiento”, dijo a Alfil.

Esa noción de comunidad educativa no es una novedad improvisada. La UNC lleva años construyendo un entramado de políticas públicas orientadas no solo a que más aspirantes ingresen, sino a que permanecer y recibirse en la UNC sean una realidad concreta. Para eso hacen falta recursos, planificación y convicción política.

Frente a un contexto en el que se habla de arancelar, privatizar o desfinanciar, la UNC se posiciona como contracara: promueve más ingresos, más egresos y más derechos. Y con eventos como la muestra, le pone cara y cuerpo a esa decisión.

Los números lo confirman: más de 70.000 personas participaron en las últimas ediciones. Este año, se espera una cifra igual o superior. Según datos oficiales, hay más de 200 escuelas secundarias inscriptas a la edición 2025, muchas de ellas del interior cordobés.

También aumentó la participación de escuelas técnicas y bachilleratos populares, sectores que en otro tiempo quedaban al margen del ingreso universitario. Hoy, la Muestra UNC permite pensar que ese derecho es alcanzable. En paralelo, desde la Prosecretaría de Inclusión se organizaron charlas con egresados de primera generación universitaria, promoviendo el mensaje de que el esfuerzo personal tiene respaldo institucional.

La Muestra UNC no es apenas un evento protocolar. Es una toma de posición en la batalla por el sentido de lo público. En un año en que la educación superior ha sido blanco de los principales recortes del gobierno libertario, la universidad decide redoblar su presencia. Mientras desde el oficialismo nacional se insiste en cuestionar la gratuidad o proponer vouchers como solución mágica, la UNC responde con planificación, territorialidad y cercanía.

En ese marco, el evento no solo tiene impacto en quienes lo visitan: también proyecta un mensaje hacia la sociedad. Uno que dice que la universidad pública sigue viva, que no se repliega ni se resigna, y que seguirá siendo motor de movilidad social ascendente.

Desde que se consagró la gratuidad de la educación universitaria la universidad pública argentina se ha convertido en una herramienta fundamental para democratizar el acceso al conocimiento.

La UNC, como parte del sistema universitario nacional, ha sido protagonista de ese proceso. Pero ese modelo está en riesgo si no se garantiza el financiamiento adecuado.

El mensaje de la comunidad universitaria en Córdoba es claro: sin presupuesto no hay política educativa posible. La gratuidad requiere infraestructura, becas, comedores, transporte, equipos docentes y recursos tecnológicos. Y todo eso cuesta. No se sostiene con discursos, ni con ajuste.

En palabras de Matías Lingua, “la UNC es mucho más que una estructura académica. Es un proyecto de vida para miles de personas, un espacio donde se forman quienes van a transformar la realidad de sus comunidades. Eso no puede mantenerse sin inversión del Estado”.

La muestra también evidencia un cambio de paradigma: ya no alcanza con abrir las puertas. Ahora hay que garantizar que quienes ingresan también permanezcan y se reciban. Desde la gestión universitaria, los gremios docentes, no docentes y estudiantiles, y la comunidad educativa en general, lo saben. Por eso se trabaja con un enfoque integral: acompañamiento académico, tutorías, salud mental, empleo joven, orientación vocacional, trayectos interdisciplinarios y flexibilización curricular.

Esa lógica de sistema se visibiliza durante la muestra: en lugar de carreras aisladas, se presentan trayectorias posibles, pasarelas formativas, experiencias híbridas y proyectos de extensión que permiten a los estudiantes vincularse con el mundo real desde el primer año.

Más egresados significan más profesionales, más conocimiento, más desarrollo. Y si ese ciclo virtuoso se logra desde una universidad pública, gratuita y federal, el beneficio no es solo individual: es colectivo. En un país con desigualdades estructurales y regiones postergadas, contar con más egresados formados en universidades públicas no es solo una política educativa: es una inversión estratégica para el crecimiento federal.

La Muestra UNC no es solo un evento para que los jóvenes elijan una carrera. Es un acto político de reafirmación del modelo universitario argentino: gratuito, inclusivo, de calidad, comprometido con su tiempo y su gente. En el clima actual, donde lo público se encuentra bajo ataque, este tipo de iniciativas no solo resisten: proyectan futuro.