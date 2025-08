Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Movilización del SUOEM: Reacciones en General Deheza

La periodista recibía un mensaje del trabajador municipal, quien le compartía una carta abierta del ciudadano de General Deheza, Nicolás Seimandi, dirigida a la secretaria general del SUOEM Río Cuarto, Jorgelina Fernández. Ayer se llevó a cabo una movilización en la Ruta 158 en defensa de los trabajadores municipales y en reclamo al gobierno provincial “por haber anunciado aumentos que no modifican el haber básico de las jubilaciones”.

Trabajador Municipal: Para que vea que no es algo que pensamos solamente algunos trabajadores de Río Cuarto, le sugiero que lea esta carta. Parece que la movilización del SUOEM en Deheza no cayó bien en la localidad.

Periodista: Por las imágenes que vi, parecía una movida grande. Estaban varias delegaciones. Incluso Rubén Daniele.

T M: Fue algo grande. Y empezó a circular esta carta de un ciudadano, Nicolás Seimandi, dirigida a Jorgelina Fernández. Le aclaro: esta persona asume que está identificado con la gestión de Eduardo Pizzi y plantea, por ejemplo, que hay problemas salariales más profundos en Río Cuarto. De alguna manera, le está insinuando a Fernández que “empiece por casa”. Sobre la movilización, dijo que se “alteró” la vida cotidiana de la localidad.

P: ¿Fue tan así? Dicen que hubo despliegue de fuerzas de seguridad.

T M: No lo sé pero no tengo dudas que esas manifestaciones no deben ser frecuentes allá como en otras localidades de la región. Dicen que desde que llegó Fernández “los empleados municipales se han alejado del ciudadano dehecino”. No voy a hablar de una realidad que no conozco. Solo voy a reiterar lo que ya he dicho varias veces: me encantaría que acá tuviesen la misma actitud. Reclamos sobran: por actualización salarial, por pago de horas extras y, por si alguno no se enteró, hace poco despidieron a una trabajadora de la Maternidad.

Reactivación pendiente

El periodista consultaba con su informante sobre la situación del Ente Metropolitano de Río Cuarto (integrado por los municipios de Río Cuarto, Holmberg, Las Higueras, Chucul y Las Vertientes).

Periodista: A ver si puede ayudarme con este dato.

Informante: Diga…

P: Desde que se conformó el Ente Metropolitano de Río Cuarto, allá por abril del 2024, ¿puede ser que no se hayan juntado nunca más?

I: (Risas) ¿Sabe qué? Yo también estuve pensando eso.

P: ¿Le leí la mente?

I: No, pero seguro vimos lo mismo, que el Ente de Córdoba juntó a más intendentes y se movió fuerte mientras acá estamos esperando.

P: Entonces, ¿no se reunió más el de Río Cuarto?

I: No. La primera y última reunión fue cuando Juan Manuel Llamosas todavía era intendente, así que imagínese.

P: ¿Y cómo se reactiva eso?

I: Con iniciativa, que todavía no se está viendo. Me da la sensación de que están esperando el momento justo. Si es que llega…

P: ¿Y cuál sería ese momento?

I: La campaña, obvio. Es una excusa para confirmar que los intendentes están jugando en tu equipo. En el de Río Cuarto, yo creo que están buscando que se sumen más municipios para dar la idea de que es grande la lista de los que responden al gobernador (Martín Llaryora). Si haces esa movida, tiene que ser importante.

P: Entonces, ¿no lo hacen porque faltan adhesiones?

I: Yo creo que ya están, pero que capaz este no es el momento. Aunque, ¿cuándo lo sería? Me van a hacer que le dé la razón a los que dicen que Colón es el nuevo favorito.