Por Redacción Alfil

La Cámara de Diputados que comenzó este miércoles su sesión a las 12:00hs votó para reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, el proyecto promovido por la oposición obtuvo una media sanción con 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y 5 abstenciones.

Esta jornada en la Cámara incomoda al gobierno libertario, debido a que dentro de su temario de debates se encuentran las problemáticas por la declaración de emergencia en pediatría y las iniciativas patrocinadas por los gobernadores para coparticipar el impuestos los combustibles líquidos y para repartir de forma automática los Aportes del Tesoro Nacional.

Algunos de los cordobeses presentes que alzaron su voz con respecto al tema fueron: Gabriela Brouwer de Koning (UCR), la radical afirmó que "si queremos que Argentina crezca tenemos que tener un Estado inteligente que priorice la educación" y que la universidad pública no es un gasto, es una inversión; Oscar Agost Carreño (ERF), el diputado destacó que "si no hay plata para estos sectores tampoco debería haber para hacer viajes a Córdoba para un evento libertario"; y por el lado de Gabriel Bornoroni (LLA), el cordobés apuntó contra la oposición diciendo que "si no tenemos plata no la gastamos, ustedes le ponen la plata a la gente en un bolsillo y se la sacan del otro".

La oposición en la votación estuvo encabezada por los sectores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR; cabe destacar que no se alcanzó una mayoría especial de dos tercios por apenas un voto debido a la ausencia de 18 diputados.